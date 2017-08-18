核心提示： 阴道松弛是女性随着年龄增长出现的一种生理问题，虽然不是病，但是危害却不容忽视。出现阴道松弛问题不仅影响女性身体健康，同时影响夫妻生活质量，甚至危及到婚姻的稳定性。所以，女性朋友们一定要懂得护理。

深圳百合医院医生详细介绍：

阴道松弛是女性随着年龄增长出现的一种生理问题，虽然不是病，但是危害却不容忽视。出现阴道松弛问题不仅影响女性身体健康，同时影响夫妻生活质量，甚至危及到婚姻的稳定性。所以，女性朋友们一定要懂得护理。

阴道松弛吃什么好

1、多食含有丰富乳杆菌的酸奶，大豆低聚糖等。

2、可食肉桂和蒜汁：使用这两种食物作调料，能对抗感染有作用。

3、多食复合碳水化合物的食物：如全谷类、全麦、糙米和蔬菜等消化比较慢，不可能促进酵母菌的成长。

4、平时要多吃蔬菜和水果，例如：瘦肉、鸡肉、鸡蛋、冬瓜、香菇、豆腐、海带、紫菜、鹌鹑蛋、鲫鱼、芹菜、菠菜、黄瓜、甲鱼、白鱼、白菜、芦笋等。

5、一定要多吃大豆、花生、玉米、蚕豆、芸豆这些带皮的谷物，因为其中含有丰富的维生素B2，能积极参与体内细胞生长代谢机能，帮助调节腺体分泌、保护黏膜细胞，从而增加私密处的含水量。

另外、一定要忌食油腻的食物，如猪油、肥猪肉、奶油、牛油、羊油等，高糖食物如巧克力、糖果、甜点心、奶油蛋糕等，这些食物有助湿增热的作用，会增加白带的分泌量，并影响到阴道的健康。

深圳百合医院是一所集医疗、科研、预防、保健、教学为一体的现代化妇科医院，长期致力于妇科疾病的诊疗与临床研究工作，是深圳研发实力的一所妇科医院，是大连医科大学教学医院、暨南大学医学院教学医院。低伤害妇科、高端无痛人流、温馨产科，儿科，脑科 ，内科是我院优势和实力的重点科室。

医院拥有4栋医疗大楼，医护人员200余名，定编床位400张，占地面积两万多平方米能为广大女性朋友和孕妈咪们提供120急救、门诊、手术、生产、中西医、妇儿保健防疫、健康治疗、健康教育、私人医生、网络远程会诊、疾病普查、免费救治、等全面服务的综合性医院。

深圳百合医院坚持以“治病救人、患者、博采众长、锐意进取”的办院方针，全体医护人员牢固树立了依法执业、依法行医、诚信办医的意识，严格贯彻医疗服务质量标准，以高标准的医院管理和医疗服务水平忠实履行治病救人的神圣职责。在多年的发展下，深圳百合医院目前单日门诊量突破500人次。

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