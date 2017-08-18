39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 深圳百合医院 > 正文
综合
问医生

布吉妇科医院怎么样

新闻文章排行榜
2017-08-18深圳百合医院
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　阴道松弛是女性随着年龄增长出现的一种生理问题，虽然不是病，但是危害却不容忽视。出现阴道松弛问题不仅影响女性身体健康，同时影响夫妻生活质量，甚至危及到婚姻的稳定性。所以，女性朋友们一定要懂得护理。

　　深圳百合医院医生详细介绍：

　　阴道松弛是女性随着年龄增长出现的一种生理问题，虽然不是病，但是危害却不容忽视。出现阴道松弛问题不仅影响女性身体健康，同时影响夫妻生活质量，甚至危及到婚姻的稳定性。所以，女性朋友们一定要懂得护理。

　　阴道松弛吃什么好

　　1、多食含有丰富乳杆菌的酸奶，大豆低聚糖等。

　　2、可食肉桂和蒜汁：使用这两种食物作调料，能对抗感染有作用。

　　3、多食复合碳水化合物的食物：如全谷类、全麦、糙米和蔬菜等消化比较慢，不可能促进酵母菌的成长。

　　4、平时要多吃蔬菜和水果，例如：瘦肉、鸡肉、鸡蛋、冬瓜、香菇、豆腐、海带、紫菜、鹌鹑蛋、鲫鱼、芹菜、菠菜、黄瓜、甲鱼、白鱼、白菜、芦笋等。

　　5、一定要多吃大豆、花生、玉米、蚕豆、芸豆这些带皮的谷物，因为其中含有丰富的维生素B2，能积极参与体内细胞生长代谢机能，帮助调节腺体分泌、保护黏膜细胞，从而增加私密处的含水量。

　　另外、一定要忌食油腻的食物，如猪油、肥猪肉、奶油、牛油、羊油等，高糖食物如巧克力、糖果、甜点心、奶油蛋糕等，这些食物有助湿增热的作用，会增加白带的分泌量，并影响到阴道的健康。

　　深圳百合医院是一所集医疗、科研、预防、保健、教学为一体的现代化妇科医院，长期致力于妇科疾病的诊疗与临床研究工作，是深圳研发实力的一所妇科医院，是大连医科大学教学医院、暨南大学医学院教学医院。低伤害妇科、高端无痛人流、温馨产科，儿科，脑科 ，内科是我院优势和实力的重点科室。

　　医院拥有4栋医疗大楼，医护人员200余名，定编床位400张，占地面积两万多平方米能为广大女性朋友和孕妈咪们提供120急救、门诊、手术、生产、中西医、妇儿保健防疫、健康治疗、健康教育、私人医生、网络远程会诊、疾病普查、免费救治、等全面服务的综合性医院。

　　深圳百合医院坚持以“治病救人、患者、博采众长、锐意进取”的办院方针，全体医护人员牢固树立了依法执业、依法行医、诚信办医的意识，严格贯彻医疗服务质量标准，以高标准的医院管理和医疗服务水平忠实履行治病救人的神圣职责。在多年的发展下，深圳百合医院目前单日门诊量突破500人次。

　　关注公众号：szbhyyfuke 了解更多健康资讯，网上预约免挂号费。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈