沈阳中亚医院怎样区分白癜风与贫血症

核心提示： 在诊断白癜风的时候容易与其他疾病混淆，其中就包括贫血症，那么怎么区分白癜风和贫血痣呢？下面沈阳中亚白癜风专家为您解答。

在诊断白癜风的时候容易与其他疾病混淆，其中就包括贫血症，那么怎么区分白癜风和贫血痣呢？下面沈阳中亚白癜风专家为您解答。

沈阳中亚专家指出贫血痣是一种先天局限性白斑，单发或多发，白斑多为圆形或椭圆形。多发生在儿童时期，也有一部分发生在生长期。其主要特点也是与白癜风相区别的要点是：用手摩擦白斑处贫血痣不充血不变红，而周围正常皮肤变红。专家说用玻片压迫白斑与邻近的正常皮肤，白斑与正常皮肤均匀白色，其颜色难以区别。

贫血痣是一种先天性局限性血管发育缺陷的疾病。患区血管结构正常但功能有缺陷，血管对儿茶酚胺的敏感性增强而处于收缩状态，从而使皮肤呈淡白色。当局部注射交感神经阻滞剂后皮肤可恢复正常。但是在皮肤内注射乙酰胆碱、组胺等药物时不能使之产生血管扩张等正常皮肤反应。贫血痣可发生在任何部位，但以躯干为多，终生不消退。

然而白癜风是一种原发性的皮肤色素脱失症，是由于皮肤和毛囊的黑色素细胞内酪氨酸酶系统功能减退或丧失而引起的。是一种影响美容常见的易诊断难治疗的皮肤病。白癜风皮损一般呈纯白色，白斑大小形态不一，界限清晰，边缘有色素沉着增加，无自觉症状，暴晒后易出现红斑，甚至水泡，自觉有灼痛、炎症后，白斑可比原发范围大，皮损可发生于任何部位，但较常见于指背、腕、前臂、面颈等汗腺丰富的部位。

白斑一般呈对称分布或单侧分布。头部白斑边缘无色素沉着区，有的白斑可自行消退，一些患者在烈日暴晒后，白斑边缘色素在生，但到冬季又可自行消退。白癜风患者一旦感冒、情绪不佳、受到外界环境刺激等因素导致内分泌功能紊乱，身体免疫力下降时，病情就会继续发展。

由于白癜风皮损区血管功能正常，经摩擦或拍打后会引起局部充血而使皮损发红，相反贫血痣皮损摩擦后不能引起充血反应。贫血痣皮损区皮肤色素是正常的，因此皮损周围正常皮肤经玻片压迫失血后与皮损呈相同色泽而难以区分，从而使皮损消失，而白癜风不会有此现象。白癜风冬夏季症状并不明显，而贫血痣冬季较夏季明显。二者还有一个重要的区分点：就是白癜风有遗传可能，而贫血痣则没有遗传的倾向。

区分好白癜风与其他皮肤病，能够有效避免误诊误治。黑色素细胞自体体外再生术，首先从患者正常皮肤取一片薄的皮片，用Recell一次性独立自体细胞搜集器制成的活细胞悬液培养，促成黑素细胞体外再生，从而上喷在创面，从而达到黑素细胞的恢复，使皮肤的正常色素沉着，对治疗大面积白斑有显著效果。

沈阳中亚温馨提示：白癜风患者可以向知心的人直率的诉说苦衷，倾吐积郁，宣泄愤懑，甚至悲痛地哭一场，这都能释放和减轻心理压力;或去打打球，跑跑步，通过消耗体力来解决烦闷，也有助于缓解心理压力。