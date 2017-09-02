核心提示：生殖器长痘痘、赘生物、疙瘩怎么回事？怎么办，【导读】生殖器出现乳头状、鸡冠状赘生物时，首先要考虑是患上了尖锐湿疣，并且病情已经发展到相对严重的地步了。如果任由疾病发展，疣体会逐渐增多增大，到时候症状恐怖

生殖器长痘痘、赘生物、疙瘩怎么回事？怎么办，【导读】生殖器出现乳头状、鸡冠状赘生物时，首先要考虑是患上了尖锐湿疣，并且病情已经发展到相对严重的地步了。如果任由疾病发展，疣体会逐渐增多增大，到时候症状恐怖，病毒大肆侵蚀人体正常健康细胞，加大人体癌变的概率。

生殖器长乳头状、鸡冠状赘生物警惕尖锐湿疣

沈阳华山医院专家指出：生殖器赘生物是尖锐湿疣的主要症状之一。尖锐湿疣病初为淡红栗状大小赘生物，形态如丘疹状、乳头状、菜花状、鸡冠状，表面高低不平，质地柔软。如不及时治疗，疣体将逐渐增大，有的成为大的菜花状，基底有蒂;有的彼此融合，成为大块状，淡灰色，表面呈乳头瘤状，可以有糜烂、溃疡、有分泌物，因继发感染可致恶臭。

尖锐湿疣危害大，传染性强

1、破坏夫妻感情，导致家庭破裂。尖锐湿疣属于性病的一种，一旦被确诊，男性患者将承受沉重的心理负担，夫妻双方相互猜疑，导致家庭破裂。

2、传染性极强，威胁家人健康。尖锐湿疣不但能够通过性传播，而且家人或朋友能通过污染了病毒的浴巾、浴盆等间接接触传染。

3、发生癌变，危害患者生命。恶性肿瘤是尖锐湿疣最严重的并发症，如果治疗不及时，将有可能导致阴茎癌等恶性肿瘤，对患者的生命高效造成威胁。

不管是男性还是女性患者，在发现了生殖器出现了菜花状赘生物后，应该速到正规医院接受诊断检查，以免传染给别人。同时在发病期间要注意卫生，并杜绝性生活，不要和别人公用生活用品。尖锐湿疣治疗原则要以及时、足量、正规治疗为主，最终目的是有效治疗！

温馨提示：生殖器上乳头状、鸡冠状赘生物等一定要引起足够的重视，若是尖锐湿疣，其危害很大，发现后要及时治疗，专家建议夫妻同治，防止交叉感染二次反复。