39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 沈阳华山医院 > 正文
综合
问医生

生殖器长痘痘、赘生物、疙瘩怎么回事？怎么办？

新闻文章排行榜
2017-09-02
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：生殖器长痘痘、赘生物、疙瘩怎么回事？怎么办，【导读】生殖器出现乳头状、鸡冠状赘生物时，首先要考虑是患上了尖锐湿疣，并且病情已经发展到相对严重的地步了。如果任由疾病发展，疣体会逐渐增多增大，到时候症状恐怖

　　生殖器长痘痘、赘生物、疙瘩怎么回事？怎么办，【导读】生殖器出现乳头状、鸡冠状赘生物时，首先要考虑是患上了尖锐湿疣，并且病情已经发展到相对严重的地步了。如果任由疾病发展，疣体会逐渐增多增大，到时候症状恐怖，病毒大肆侵蚀人体正常健康细胞，加大人体癌变的概率。

　　生殖器长乳头状、鸡冠状赘生物警惕尖锐湿疣

　　沈阳华山医院专家指出：生殖器赘生物是尖锐湿疣的主要症状之一。尖锐湿疣病初为淡红栗状大小赘生物，形态如丘疹状、乳头状、菜花状、鸡冠状，表面高低不平，质地柔软。如不及时治疗，疣体将逐渐增大，有的成为大的菜花状，基底有蒂;有的彼此融合，成为大块状，淡灰色，表面呈乳头瘤状，可以有糜烂、溃疡、有分泌物，因继发感染可致恶臭。

　　尖锐湿疣危害大，传染性强

　　1、破坏夫妻感情，导致家庭破裂。尖锐湿疣属于性病的一种，一旦被确诊，男性患者将承受沉重的心理负担，夫妻双方相互猜疑，导致家庭破裂。

　　2、传染性极强，威胁家人健康。尖锐湿疣不但能够通过性传播，而且家人或朋友能通过污染了病毒的浴巾、浴盆等间接接触传染。

　　3、发生癌变，危害患者生命。恶性肿瘤是尖锐湿疣最严重的并发症，如果治疗不及时，将有可能导致阴茎癌等恶性肿瘤，对患者的生命高效造成威胁。

　　不管是男性还是女性患者，在发现了生殖器出现了菜花状赘生物后，应该速到正规医院接受诊断检查，以免传染给别人。同时在发病期间要注意卫生，并杜绝性生活，不要和别人公用生活用品。尖锐湿疣治疗原则要以及时、足量、正规治疗为主，最终目的是有效治疗！

　　温馨提示：生殖器上乳头状、鸡冠状赘生物等一定要引起足够的重视，若是尖锐湿疣，其危害很大，发现后要及时治疗，专家建议夫妻同治，防止交叉感染二次反复。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈