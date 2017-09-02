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专家解析：引起尖锐湿疣的三大病因

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2017-09-02
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核心提示：专家解析：引起尖锐湿疣的三大病因？很多人对尖锐湿疣没有明确的了解，认为不痛不痒长点东西是小病，没什么大问题。沈阳华山医院专家表示，这种理解是极大的误区，尖锐湿疣是我国常见的性传播疾病之一，传染性强、反复率高、临床难治好，危害非常大

　　专家解析：引起尖锐湿疣的三大病因？很多人对尖锐湿疣没有明确的了解，认为不痛不痒长点东西是小病，没什么大问题。沈阳华山医院专家表示，这种理解是极大的误区，尖锐湿疣是我国常见的性传播疾病之一，传染性强、反复率高、临床难治好，危害非常大。因此，发现尖锐湿疣的可疑症状，应及早到医院检查治疗。

　　沈阳华山医院专家介绍：尖锐湿疣的主要病因

　　尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒所致的皮肤粘膜良性赘生物，主要通过性接触传染，少数通过间接接触传染，是我国目前常见的性传播疾病之一，占性传播疾病的第三位，与生殖器癌的发生密切相关。感染主要病因有：

　　1)不洁性生活。不洁性交是感染尖锐湿疣的主要原因。男性尖锐湿疣几乎都是由性接触引起。尖锐湿疣患者是主要传染源，传播快、感染率高，通常在感染后3周左右发病。

　　2)自身免疫力低下。主要是指非性接触传染，接触尖锐湿疣患者的分泌物或被污染的用具，如沾有分泌物的毛巾、脚布脚盆、衣被，甚至于厕所的马桶圈等，均可传染。

　　3)外伤感染。尖锐湿疣的乳头瘤病毒可经皮肤或黏膜上的小小破裂伤口侵入体内，经过潜伏数日，病菌繁殖到足够的数目便开始发病。因此，要谨慎对待破裂的伤口。

　　尖锐湿疣的反复病因？尖锐湿疣为何反反复作、难治好？

　　1)治疗方法不当、导致反复。目前大多数医院都采用激光、冷冻、电疗等，但是这些办法只能将表面的病灶去除，它无法杀灭细胞内和细胞核的病毒，无法消除亚临床感染，病毒还在体内，导致再次反复。

　　2)不规范治疗、影响疗效。不少病人被确诊患尖锐湿疣后，到医院治疗几次待症状暂时缓解或消失，患者便以为已治好而擅自停止治疗，但事隔不久症状又出现。

　　3)性伴侣未同时治疗、引发交叉感染。许多患者对性伴侣隐瞒病史，特别是夫妻之间，继续过性生活，使病菌传染给对方，造成反复交叉感染，使尖锐湿疣反复率高、久治难愈。

　　4)其他原因引起：如病人免疫功能下降，尤其细胞免疫功能降低;病毒感染人体后不能刺激人体产生较强的免疫应答;搔抓或个人卫生不良引起自身接种等等。

　　标本兼治尖锐湿疣不反复治疗尖锐湿疣，目前临床上方法颇多，有局部药物治疗、物理治疗(激光疗法/电灼疗法/冷冻疗法)、手术治疗及免疫治疗四种形式。但由于每种治疗方法的疗效都比较单一，因此很难面面俱到，大多数情况下都只是把表面疣体清除了，而深层病毒却未能有效杀灭。以致治疗过后，反复问题持续不断。要想有效治好，只有进行综合治疗。

　　沈阳华山医院专家温馨提示：尖锐湿疣应早预防、早治疗

　　沈阳华山医院专家提醒，发现患有尖锐湿疣一定要到正规的专业医院进行科学治疗。在日常生活中应该从以下几个方面引起关注：坚决防止乱性，患病后禁止性生活。在治疗期间，和治疗之初都不宜发生性行为，以免传染给别人;讲究个人卫生，防止接触传染。不使用别人的内衣、泳装及浴盆，提倡淋浴。不在密度大、消毒不严格的游泳池游泳。沈阳华山医院是国家重点性病专科诊疗医院，拥有领域化标准组建的性传播疾病诊疗中心。

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