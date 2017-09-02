核心提示：尖锐湿疣的主要症状。沈阳华山医院性病科医生表示：尖锐湿疣属于性病的范畴，由于传染性极强，所以比较难以治疗，目前对于该病药物的治疗效果有限，需要患者长期接受一个较长的治疗病程，这样才能逐渐缓解病情

尖锐湿疣的主要症状。沈阳华山医院性病科医生表示：尖锐湿疣属于性病的范畴，由于传染性极强，所以比较难以治疗，目前对于该病药物的治疗效果有限，需要患者长期接受一个较长的治疗病程，这样才能逐渐缓解病情，直至康复，下面请沈阳华山医院性病科医生为大家介绍尖锐湿疣需要怎么治。

尖锐湿疣的主要症状

1、角化型尖锐湿疣：这种类型的尖锐湿疣在临床上是比较少见的，多发生在干燥皮肤上，如男性阴茎体、阴茎根或阴囊，女性大阴唇、会阴等部位以及肛周。角化型尖锐湿疣多数为单发，少数呈多发性，并且无明显融合倾向。

2、丘疹型尖锐湿疣：丘疹型尖锐湿疣在临床上较常见，损害开始为针尖大小丘疹，逐渐增长呈粟粒、绿豆、黄豆或蚕豆大小不等。这种丘疹隆起于皮肤粘膜表面，顶端扁平或呈半圆形，损害常多个发生或单个开始逐渐增多，丘疹可相互融合成斑片状，有的形成索状或呈带状或呈麦穗状。丘疹型尖锐湿疣多发生于较干燥的皮肤粘膜处如男性阴茎、包皮、龟头，女性大小阴唇、会阴以及肛门周围皮肤等部位。

3、菜花型尖锐湿疣：菜花型尖锐湿疣在临床上比较常见，损害开始为顶端稍尖的丘疹，有的呈发芽状，丘疹发生后迅速增长。损害增大后常呈多数小的指状突起，形如菜花。在菜花型尖锐湿疣中有些损害呈鸡冠状，有的损害基底较宽，有的损害呈带蒂状。菜花样型尖锐湿疣病变组织松脆，用棉签略加力磨擦则易出血。

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