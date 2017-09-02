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淋病的症状会有哪些危害

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2017-09-02
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核心提示：淋病的症状会有哪些危害，淋病，听到这个名字相信很多男性朋友都会很惶恐。因为淋病是八大性病其中之一，淋病的症状会让男人非常痛苦，而且淋病会带给男人极大的危害，严重时可能会有生命危险

　　淋病的症状会有哪些危害，淋病，听到这个名字相信很多男性朋友都会很惶恐。因为淋病是八大性病其中之一，淋病的症状会让男人非常痛苦，而且淋病会带给男人极大的危害，严重时可能会有生命危险。所以，我们应该及时避免可能会感染淋病的事物，比如，不洁的性行为、性伴侣多且乱等等。这些都是容易感染淋病的条件。

　　淋病发病的症状有哪些：淋病是很多的男性们都很多男性们都很担忧的问题，据沈阳华山医院专家介绍说，淋病主要是通过淋球菌感染所引起的，对泌尿生殖道有很大的影响，还会诱发起很多的疾病，如男人们常见的睾丸炎、前列腺炎、附睾炎等。

　　具体来看看沈阳华山医院专家的介绍：

　　淋病的发病症状有哪些，有过不清洁性生活史患者，如何早期发现淋病(白浊)呢？发现以下症状就应该及时就医，以免拖延发生病变。发生反复发作或持续存在尿频、尿急、尿痛，并有耻骨上膀胱区不适，膀胱充盈时疼痛较明显。尿液混浊。临床上将淋病分为急性淋病和慢性淋病两种，表现略有差异。

　　急性淋菌性尿道炎常于感染淋菌数天后发生。病初多侵犯前尿道，出现尿道口红肿、灼痛，流粘脓液，同时伴有尿急、尿频、尿痛、血尿及尿液滴沥等症状。

　　急性淋病性尿道炎经过一段时间后虽不治疗或治疗不能够很好了，症状也可减轻，炎症局限化，转入慢性期。慢性淋菌性尿道炎多为前、后尿道合并感染。分泌物减少，呈浆液浓性，晨起有尿道口“糊口”现象。

　　淋病有哪些危害？

　　危害一：性功能障碍。出现性欲减退、勃起不坚、阳痿、早泄及神经衰弱等症状。

　　危害二：男性淋病常可并发尿道腺炎、尿道周围组织炎和脓肿、包皮腺炎、输精管炎、精囊炎、鞘膜积液、睾丸炎、前列腺炎、龟头包皮炎、淋菌性溃疡、附睾炎和尿道狭窄等。严重者也可感染直肠、肛周、眼结膜和咽部造成淋菌性肛门直肠炎、淋菌性眼结膜炎、淋菌性咽炎、淋病后尿道狭窄等。淋球菌也可经血行播散，引起菌血症、关节炎、心内膜炎、脑膜炎、肝炎，甚至造成不肯、失明等，严重的可以危及生命。

　　危害三：传染给家人，尤其孕妇和胎儿及儿童，导致流产或胎儿和儿童感染。

　　危害四：淋病逆行感染，感染到男性前列腺，精囊腺、附睾。使精子产生异常，就会患不育症。女性可以感染到宫颈、子宫内膜，输卵管等等，引起输卵管炎、输卵管堵塞，导致不孕。

　　危害五：排尿障碍，尿线细弱、射程短，甚至尿潴留。尿痛轻微，排尿时仅感到尿道灼热或轻度刺痛，常可见终末血尿。尿液一般透明，但可见淋菌丝浮游于其中。尿道口红肿，灼痛，流粘脓液等。

　　危害六：病人多伴有腰痛、会阴部坠胀感，夜间遗精、精液带血。

　　治疗男性病，请到沈阳华山医院

　　专家提醒广大男性朋友，不要贪图一时享乐，如果造成淋病这样的疾病，您会非常后悔。如果已经有男性朋友不幸感染淋病，请马上到沈阳华山医院进行治疗。否则，对于您自身或者家人都是一种危害和伤害。希望您不要延误病情，抓紧治疗。这样才是您面对淋病最正确的选择。

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