核心提示：淋病的症状表现主要有哪些，淋病是一种常见的性病，相信大家都知道，对于淋病的危害患者朋友们应该也是有所耳闻吧，患有淋病的朋友们一定要及时的去医院做正规检查，以免错过的治疗时间

淋病的症状表现主要有哪些，淋病是一种常见的性病，相信大家都知道，对于淋病的危害患者朋友们应该也是有所耳闻吧，患有淋病的朋友们一定要及时的去医院做正规检查，以免错过的治疗时间，如果对淋病的症状不是很清楚，下面我们请沈阳华山医院专家们介绍一些淋病的症状。

沈阳华山医院专家指出，淋病的症状表现主要有以下几点。

两侧淋巴结可轻度肿大、压痛。

阴茎也常因疼痛而勃起。阴茎微弯微痛，与性欲勃起不同。同时伴有腹股沟淋巴结炎、腹股沟处疼痛、腹股沟淋巴结肿大、压痛。可发生急性前列腺炎、急性精囊炎、急性附睾炎、急性精索炎等并发症。可有腰酸、腰痛、会阴及附睾剧烈疼痛、身寸精疼，甚至血精等症状，病情严重者可伴有全身寒战、发热。

尿道疼痛表现为微痛或重痛，小便排尿疼痛加剧，专家指出，尤以刚开始排尿时更痛。因排尿时疼痛，不敢排尿，而有排尿中断现象。

尿道口红肿、发痒及轻微刺痛，继而有稀薄黏液流出，严重者有轻度肿胀，引起排尿困难。24小时以后，红肿发展到整个阴茎头及部分尿道，尿道黏液性分泌物渐多，冲出尿道口外溢。感染数日后，淋病双球菌侵及整个前尿道，脓液流向尿道口而溢脓。

因大量淋病双球菌感染和脓液不断刺激尿道口而形成尿道口外翻。用手从阴茎根部向尿道口挤压，可将脓液或粘液挤至尿道口排出。

急性尿道炎，症状逐渐减轻，化脓、排脓减少，黏稠的黄白色脓汁渐渐变成少量稀薄性分泌物。6周后尿道分泌物可完全消失，而进入静止期或慢性期。此时常被病人忽视或自认为已自愈。在静止期间常因过度性交、酗酒、劳累等原因，又可转为急性发作期。二者交替发生。

以上介绍了淋病的症状已经发病时期的表现，患者朋友们此时对这个问题应该不是那么陌生了，淋病只有早发现早治疗才能使病情减轻，因此，希望患者朋友们一定不要拖延，我们也希望可以尽自己大的努力去帮助每一位患者，患者的健康和笑容就是我们大的安慰。