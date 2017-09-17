抚顺治疗风湿病的医院

核心提示：抚顺治疗风湿病的医院选择沈阳国防医院，沈阳国防医院是一所现代化特色风湿免疫病专科医院，省市医保定点医院，新型农村合作医疗定点单位。经过几代人的不懈努力，至今使医院规模、技术力量、医疗设备等各方面都得到了不断的发展壮大。我院风湿免疫科坚持为民的服务宗旨，不忘神圣使命，发扬白求恩精神，为广大人民群众提供优质的医疗保健服务，赢得了东北地区广大风湿免疫病患者的信赖。

抚顺治疗风湿病的医院选择沈阳国防医院，沈阳国防医院是一所现代化特色风湿免疫病专科医院，省市医保定点医院，新型农村合作医疗定点单位。经过几代人的不懈努力，至今使医院规模、技术力量、医疗设备等各方面都得到了不断的发展壮大。我院风湿免疫科坚持为民的服务宗旨，不忘神圣使命，发扬白求恩精神，为广大人民群众提供优质的医疗保健服务，赢得了东北地区广大风湿免疫病患者的信赖。

沈阳国防医院历经多年的发展不断壮大，风湿免疫病科室是医院重点科室，汇聚了权威的专家，先进的技术，高端的设备，优质的服务等软硬件设施，接连风湿、类风湿、痛风、强直等治疗难度较大的风湿免疫病，捍卫了东北地区人民的身体健康。沈阳国防医院不断革新，多次受到辽宁省政府的嘉奖和鼓励，先后被授予“全国风湿疾病十佳医院”、“消费者信赖医疗机构”、“全国百姓放心示范医院”，同时它也是东北地区风湿疾病临床诊疗基地。

名医战略 医术精湛更放心

沈阳国防医院现有医护人员500余名，由我国现代风湿免疫病发展先锋人物周亚男等多个知名专家带领的专家团队在风湿免疫常见病、多发病、疑难杂症诊治上，积累了过硬的专业技术水平和丰富的临床诊治经验，长期深入开展风湿免疫病学术研究和临床科研应用，将国内研究成果用于临床诊治，不断风湿免疫病学领域难题，赢得了国内外业界同行及权威媒体的广泛报道和关注。

技术创新 特色治疗立权威

为了给风湿免疫病患者提供更好的技术支持，沈阳国防医院建院来一直大力发展科研，充分利用国内外科研资源组建多学科联合攻关团队，精心打造专管共用的科研创新平台，取得了一系列显著成果。我院采用的先进的治疗技术打破了风湿、类风湿、痛风、强直性脊柱炎等疾病不可康复的局面，投入临床应用至今，已经成功帮助数万余名风湿免疫病患者摆脱了疾病的困扰，具有治疗费用低，治疗过程无创伤，低风险，疗程短，见效快等优势，被众多医学专家誉为风湿免疫病治疗有效技术。

尖端设备 诊疗有保障

沈阳国防医院先后耗巨资，采用诸多先进的风湿免疫病诊疗设备，如电脑微波能力治疗仪、磁共振成像(MRI)、超长波治疗仪、太空电子中药熏蒸治疗舱、量子磁场分析仪、64排螺旋CT等目前领先的高、精、尖诊疗技术设备，在诊疗手段和医疗设备上日新月异，这是沈阳国防医院能够始终领先一步的硬件保障。

社会公益 健康普查为民解忧患

沈阳国防医院常年来一直保持着一个优良传统，那就是将医院力所能及的救助资源，运用到需求高而低收入的弱势群体当中去。医院不定期开展义诊下农村、义诊到社区、义诊服务离退休革命功臣等大小义诊活动。对于公益，沈阳国防医院院长表示：“医务人员的公益之心，就是白求恩的仁慈医者之心，力所能及的将医疗技术奉献给需要的人民百姓，医护人员的公益在他生存着的每一刻都应该时时刻刻体现。”

近几年，随着我国免疫学和生物分离提取技术的发展和应用，“净髓除痹疗法”成为了治疗风湿免疫病的新方向。目前，科学家已经从海藻、软体珊瑚等海洋生物中提取了大量具有抗炎活性物质，其中一些较高活性的物质已经投入了临床研究，有效避免了临床常用抗炎药物(非甾类抗炎药、秋水仙碱、糖皮激素等)肠胃不良反应和肝肾毒副作用。

技术优势

1、多学科综合、立体治疗：“净髓除痹疗法”综合分子基因学、纳米药理学、分子免疫学、医学心理学等学科等多种学科知识，立体综合地治疗风湿免疫病，做到不使用任何带有激素药物的情况下，迅速解决疼痛，有效治疗患者。

2、直接深入治疗，精准快速：完全摒弃了传统疗法的弊端，根据患者临床症状、个体、性别等研究，制定个性化的综合治疗方案，确定不同患者人群施以不同的诊疗方案，直接进行有效治疗。

3、安全无副作用，疗程短见效快：“净髓除痹疗法”治疗无排异反应，治疗过程简便，见效快，花钱少，不会伤害身体其他正常组织，突破传统手术、药物治疗方式，不会出现感染及副作用。

4、百项辅助疗法，提升患者康复率：“净髓除痹疗法”配合百项辅助治疗，力求更进一步提升患者的康复率，针对愈后进行巩固，告别复发、致残的可能性问题。

“净髓除痹疗法”一经临床应用后，其显著的临床效果受到了广大患者和业界同行的一致好评，截止至今，已经成功治好数万患者，被大家广泛认为当今治疗痛风的优选技术。