核心提示：辽宁看强直性脊柱炎医院哪家好？沈阳国防医院是一所专治风湿免疫病专科甲等医院，属国家非盈利性医疗机构，省市医保定点医院，新型农村合作医疗定点单位。经过几代人的不懈努力，至今使医院规模、技术力量、医疗设备等各方面都得到了不断的发展壮大。我院风湿免疫科坚持为民的服务宗旨，不忘神圣使命，发扬白求恩精神，为广大人民群众提供优质的医疗保健服务，赢得了东北地区广大风湿免疫病患者的信赖。

辽宁看强直性脊柱炎医院哪家好？沈阳国防医院是一所专治风湿免疫病专科甲等医院，属国家非盈利性医疗机构，省市医保定点医院，新型农村合作医疗定点单位。经过几代人的不懈努力，至今使医院规模、技术力量、医疗设备等各方面都得到了不断的发展壮大。我院风湿免疫科坚持为民的服务宗旨，不忘神圣使命，发扬白求恩精神，为广大人民群众提供优质的医疗保健服务，赢得了东北地区广大风湿免疫病患者的信赖。

强直性脊柱炎是一种十分常见的症状，患上强直性脊柱炎会时时刻刻的影响我们的生活，会给我们的生活造成很大的不便，强直性脊柱炎属于风湿病范畴，所以针对大家的疑问今天我们的小编就为大家介绍一下强直性脊柱炎的判断方法！

1、以两骶骼关节，腰背部反复疼痛僵硬为主，3个月以上。

2、早、中期患者，腰椎、胸廊扩张活动有不同程度受限，晚期患者脊椎强直驼背固定。

3、化验检查：血沉多增块，类风湿多阴性，hla-b27多强阳性。

4、x线检查：早期脊椎周围关节突出，骶髂关节间隙模糊;中期脊椎活动受限强直，骶髂关节蚕蚀样改变，部分韧带骨质破坏，方椎小关节间隙模糊;晚期骶髂关节融合，脊柱呈竹节样变，脊椎强直驼背，呈竹节样变。

专家提醒：强直性脊柱炎需要早期诊断早期治疗，防止病情恶化，给身体更大的侵害。另外小编提醒大家千万不可盲目乱投医，一面耽误病情治疗的时机。