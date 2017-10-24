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皮炎是怎么引起的

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2017-10-24
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　　【导语】：夏季皮炎是一种由于持续高温、闷热环境下出汗之后，皮肤就会出现小丘疹的皮肤病。那么引起夏季皮炎的原因有哪些呢？任何关于皮肤的问题，都可以在线免费咨询皮肤科医生(沈阳肤康皮肤病医院)

　　皮炎是夏天发病率较高的皮肤病，而罪魁祸首就是汗液。夏季皮炎是与夏季气候条件关系最明确的皮肤病，夏季皮炎表现为红色的粟粒状小丘疹。汗液里的成分与尿液相似，含有大量人体组织的代谢废物，这些代谢废物均属酸性物质，对皮肤有较强的刺激性，可使皮肤产生化学性炎症反应，引起皮肤内毛细血管扩张和炎症细胞聚集。夏季皮炎是由于汗液里代谢废物的浓度大，皮肤产生化学性炎症反应就强，反之就弱。

　　由于夏季持续的高温、高湿的外界环境，再加上皮肤出汗多又没有及时清洗，因而导致皮炎发生。在高温天，人体大量排汗，汗液里会有钠、钾、尿素、乳酸等无机盐和有机物，这些无机盐、有机物都不是正常存在于皮肤表面的物质，当水分蒸发以后，这些物质就会滞留在皮肤上，量一多，时间一长，就会对皮肤形成刺激，导致皮肤炎症，引起皮炎。

　　因此，夏季高温和闷热天气多，人体的汗液增多，如果不能及时清除，汗液里的化学成分刺激皮肤，便可引起夏季皮炎。而汗液里代谢废物的浓度与夏季皮炎症状的轻重有很大关系。人体中等量出汗时，汗液中的代谢废物含量是较高的，此时最容易引起夏季皮炎。

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