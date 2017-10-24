皮炎日常生活中要注意哪些

【导语】：皮炎和湿疹常作为同义词用来指一种皮肤炎症，代表皮肤对于化学制剂、蛋白、细菌与真菌等种种物质的变应性反应。所以日常发生率比较大，很多禁忌我们都比较容易做的，下面介绍五大禁忌，大家一起来了解下。任何关于皮肤的问题，都可以在线免费咨询皮肤科医生(沈阳肤康皮肤病医院)

1、忌搔抓 搔抓可使皮肤不断遭受机械性刺激而变厚，甚至引起感染。搔抓还起强化作用，病人愈搔愈痒，愈痒愈抓，形成恶性循环，病程因而延长。

2、忌热水烫洗 皮炎、湿疹在急性期，由于皮内毛细血管扩张，会有不同程度的皮肤红肿、丘疹、水疱。用热水烫洗或浸泡，红肿加重，渗透液增多，加重病情。因此，皮炎、湿疹病人宜用温水淋浴，切忌在热水内浸泡和用力搓擦。

3、忌肥皂洗 特别是碱性大的肥皂，对皮肤是一种化学性刺激，可使皮炎、湿疹加重。若需用肥皂去污时，选择刺激性小的硼酸皂。

4、忌刺激性食物 辣椒、酒、浓茶、咖啡等刺激食物，可使瘙痒加重容易使湿疹加重或复发，都应禁忌。

5、忌盲目用药 皮炎、湿疹病程较长，易反复，患者要配合医生耐心治疗。有的人治疗心切，未经医生诊治在皮损处涂高浓度的止痒药;反而加重病情。因此，切忌擅自用药。