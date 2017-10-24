灰指甲的症状都有哪些

【导语】：灰指甲的危害很大，且会传染，今天给大家分享个灰指甲的症状，好及时预防。真菌引起的甲病可以出现多种颜色，最常见的是灰白色，还可见到褐色、灰褐色或深褐色。日久可见到甲板增厚、污秽物堆积，或甲板破坏、变脆、变形，或甲板中层蛀空，或甲缘参差不齐，或甲板残缺不全、破损脱落，有时甲板与甲床分离。有的还可伴有甲沟发炎，局部红肿疼痛。任何关于皮肤的问题，都可以在线免费咨询皮肤科医生(沈阳肤康皮肤病医院)

1、近端甲下型甲癣：即近端甲下型PSO、。此型较少见，多数继发于甲沟炎。先是甲板靠近甲皱裂处即甲板的近心端、发白，尔后渐渐扩大成白斑。甲板底面受累，最终局部甲板缺失，扩至全甲。此型仅为红色毛癣菌和玫瑰色毛癣菌所致。

2、真菌开始侵犯远端侧缘甲下角质层，继而侵犯甲板底胃。起初表现为甲的远端侧缘、甲板面出现不规则的小片白斑，随后变成无光泽的灰斑，并逐渐变为黄棕色直至黑色。不久甲板变质，甲下角质碎屑堆积、甲床增厚。最后甲板变萎缩，偶有出血，表面凹凸不平或破损残缺不齐。此型常由红色、石膏样或絮状表皮菌引起。

3、白色表浅型白甲型、曱癣：浅表白甲型SWO、、即老部白色甲癣。趾甲极为常见。病原菌只安犯甲板表面，表现为甲板表面有白点或1毫米直径大小的烂色斑片，病甲呈脆性而刮落。此型仅由石膏样毛癣菌或霉本菌、镰刀菌及曲菌所致。

4、全甲毁损型甲癣：临床并不多见，多数为以上各型老终发展的结果。表现为全甲板失去光泽、变质、增厚，或易6裂、易脱落，然后留下异常增厚的甲床。最后变成毁损型方指甲，表现为整个甲板被破坏，呈灰黄、灰褐色，增厚并且歹缺不齐，部分或全部脱落，甲床表面粗糙残留角化堆积物』床亦可增厚、脱屑。