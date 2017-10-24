湿疹会对人体造成哪些危害

【导语】：湿疹是由多种内外因素引起的瘙痒剧烈的一种皮肤炎症反应。分急性、亚急性、慢性三期。急性期具渗出倾向，慢性期则浸润、肥厚。有些病人直接表现为慢性湿疹。皮损具有多形性、对称性、瘙痒和易反复发作等特点。它对身体的危害还是蛮大的，下面我们就去盘点一下吧！任何关于皮肤的问题，都可以在线免费咨询皮肤科医生(沈阳肤康皮肤病医院)

1、感官上瘙痒难耐

湿疹使人瘙痒难忍，影响正常的工作、生活，无论身体的哪一处患了过敏性湿疹，都会因剧烈的瘙痒给患者带来较大的痛苦，甚至影响正常工作、生活，长期未得到治疗的话，还会使得患者精神萎靡、烦躁及精神因素障碍。

2、外观上损害严重

在湿疹早期或急性阶段，患处有成片的红斑，密集或疏散的小丘疹，或是肉眼难见的水疱，严重时有大片渗液及糜烂;在亚急性状态，渗液减少及结痂，患处由鲜红变暗红，没有大片的糜烂;在慢性状态，渗液更少或完全干燥而结痂，往往和鳞屑混合而成鳞屑痂，患处颜色更暗或是发十色素沉着，有时色素减少，在皮纹尤其运动程度较大的部位容易发生裂口，这些严重的症状严重影响患者的外观。

3、心理上压力增大

湿疹治疗不及时或治疗方法不科学还会导致产生色素沉着或疤痕。传统西医治疗湿疹，不能解决湿疹发病根源及致敏原，易复发;长期内服激素类药物，会出现毒副作用，对人体危害大。湿疹的这种迁延不愈性使患者的心理压力增大。