核心提示：化妆品皮肤病，化妆品过敏。人类应用化妆品的历史悠久，随着社会发展和人们生活水平的提高，化妆品的种类和应用人群不断增多，随之带来的化妆品皮肤病也日益成为人们关心的话题。

化妆品皮肤病。人类应用化妆品的历史悠久，随着社会发展和人们生活水平的提高，化妆品的种类和应用人群不断增多，随之带来的化妆品皮肤病也日益成为人们关心的话题。沈阳皮肤过敏医院

马在墀 主任医师 | 沈阳肤康皮肤病医院 | 皮肤病与性病科

1.化妆品的种类：具有皮肤清洁、保护、美化、改变体表气味的物质均属于化妆品。具体包括：肥皂、香波、浴液、染发剂、香水、眼影、口红、牙膏、除臭剂、增白剂、祛斑剂、防晒剂、纹唇剂、纹眉剂、植毛等。常见化妆品过敏原有香料、对苯二胺、防腐剂、色素、乳化剂、防晒剂、抗氧化剂、抗菌剂等。

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2.化妆品皮肤病

（1）化妆品刺激性接触性皮炎

无个体差异，常在接触后迅速发生，皮损局限于接触部位，境界清楚，有明显疼痛或烧灼感。皮疹表现为红斑、水肿、水疱、糜烂。

（2）化妆品变应性接触性皮炎

化妆品变应性接触性皮炎就是我们平常说的“化妆品过敏”。此类型皮炎有明显个体差异，仅发生于对化妆品某一种或几种成分过敏者，并需要一段时间致敏后才发生皮疹。表现为红斑、丘疹、水疱、渗液，伴瘙痒。常发生在接触部位，也可由于局部致敏物或变性坏死物吸收而出现全身播散性皮损，称为自敏性皮炎。

（3）色素性化妆品皮炎

皮肤病学者观察到很多妇女使用化妆品后出现面部灰黑色色素沉着斑，经组织病理及斑贴试验而确认本病由化妆品引起。化妆品引起的色素斑因发生缓慢常常容易被忽视。

（4）化妆品性色素减退斑

一些增白、祛斑化妆品可以引起皮肤色素减退甚至脱失。临床容易误诊为白癜风或白色糠诊。

（5）化妆品光毒性/光敏性皮炎

部分化妆品中含有光毒性物质或光敏性植物，接触皮肤后再经紫外线照射，可引发皮肤红斑、丘疹，甚至水疱、糜烂。

（6）化妆品痤疮

某些化妆品可造成毛囊口机械性堵塞，毛囊口内形成厌氧环境，使痤疮杆菌繁殖，其皮损常散布于整个面部。

3.化妆品皮炎的预防

患病后应立即停用一切可疑过敏化妆品，这是治疗的前提条件，同时应在医生指导下正确应用抗过敏药物治疗。同时应做斑贴试验，明确过敏原并避免再次接触。