预防过敏性皮肤病的方法有哪些

核心提示： 随着现代化进程和环境的改变，接触化学物质的机会越来越多，所以使得人们患过敏性皮炎的机会明显增多。常见的过敏性皮肤病包括接触性皮炎、湿疹等。不同致病因素所致的过敏反应不同。接下来我们具体看一下，预防过敏性皮肤病的方法有哪些的详细介绍。

随着现代化进程和环境的改变，接触化学物质的机会越来越多，所以使得人们患过敏性皮炎的机会明显增多。常见的过敏性皮肤病包括接触性皮炎、湿疹等。不同致病因素所致的过敏反应不同。接下来我们具体看一下，预防过敏性皮肤病的方法有哪些的详细介绍。

一、注意平时的饮食

饮食调理是预防过敏性皮炎的方法，一般来说，大家要注意一些均衡营养，多吃一些水果、蔬菜等维生素丰富的食物，维生素C是天然的抗组织胺剂，每天应该从饮食中摄取。少吃鱼虾、牛羊肉和油腻、甜食及刺激性食物。

二、注意皮肤的保养

预防过敏性皮炎要注意对皮肤的保养，平时要注意，呵护皮肤，科学合理地洗澡，选择酸碱度中性，无刺激性的香皂;不可乱用的护肤产品，内衣要选择柔软的棉织品，不宜穿羊毛、化纤织物，这些织物较粗糙，且对皮肤有刺激性，容易引发皮炎、湿疹。

三、谨慎使用化妆品

谨慎使用化妆品也是预防过敏性皮炎，而且，对于肌肤容易敏感的人而言，想用新的化妆品，先做皮肤试验，方法是将要使用的化妆品涂抹在手腕内侧皮肤比较细嫩的地方，留置一晚或2-3天，以观察其反应，若是出现异常反应，如发炎、泛红、起斑疹等，就必须避免使用该化妆品。

四、尽量减少诱发因素及刺激因素

平时要尽量减少诱发因素及刺激因素，比如搔抓、摩擦等，同时也要尽量避免物理化学因素，不要用热水洗烫，同时也不要使用高温、低湿度以及刺激性的药物。

五、远离致敏因素

这是预防过敏性皮炎根本的办法。生活中应尽可能减少环境中的变应原，比如要避免吸入性的过敏原，比如包括尘土、尘螨、棉絮、花粉等，还有就是动物毛、真菌、昆虫以及烟等。也要尽量避免食物的过敏原，包括鱼虾、蟹、牛羊肉、鸡蛋、牛奶、花生、黄豆和坚果等。

导致过敏性皮肤病的因素有很多，包括饮食、吸入物、气候、接触过敏物等。由于如此复杂的原因让过敏性皮炎因众多的发病原因和诱发因素交织在一起而反复发作，所以知道诱发原因之后，我们在平时一定要积极的做好预防工作。