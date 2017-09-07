39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 沈阳肤康皮肤病医院 > 正文
综合
问医生

预防过敏性皮肤病的方法有哪些

新闻文章排行榜
2017-09-07
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　随着现代化进程和环境的改变，接触化学物质的机会越来越多，所以使得人们患过敏性皮炎的机会明显增多。常见的过敏性皮肤病包括接触性皮炎、湿疹等。不同致病因素所致的过敏反应不同。接下来我们具体看一下，预防过敏性皮肤病的方法有哪些的详细介绍。

　　随着现代化进程和环境的改变，接触化学物质的机会越来越多，所以使得人们患过敏性皮炎的机会明显增多。常见的过敏性皮肤病包括接触性皮炎、湿疹等。不同致病因素所致的过敏反应不同。接下来我们具体看一下，预防过敏性皮肤病的方法有哪些的详细介绍。

　　一、注意平时的饮食

　　饮食调理是预防过敏性皮炎的方法，一般来说，大家要注意一些均衡营养，多吃一些水果、蔬菜等维生素丰富的食物，维生素C是天然的抗组织胺剂，每天应该从饮食中摄取。少吃鱼虾、牛羊肉和油腻、甜食及刺激性食物。

　　二、注意皮肤的保养

　　预防过敏性皮炎要注意对皮肤的保养，平时要注意，呵护皮肤，科学合理地洗澡，选择酸碱度中性，无刺激性的香皂;不可乱用的护肤产品，内衣要选择柔软的棉织品，不宜穿羊毛、化纤织物，这些织物较粗糙，且对皮肤有刺激性，容易引发皮炎、湿疹。

　　三、谨慎使用化妆品

　　谨慎使用化妆品也是预防过敏性皮炎，而且，对于肌肤容易敏感的人而言，想用新的化妆品，先做皮肤试验，方法是将要使用的化妆品涂抹在手腕内侧皮肤比较细嫩的地方，留置一晚或2-3天，以观察其反应，若是出现异常反应，如发炎、泛红、起斑疹等，就必须避免使用该化妆品。

　　四、尽量减少诱发因素及刺激因素

　　平时要尽量减少诱发因素及刺激因素，比如搔抓、摩擦等，同时也要尽量避免物理化学因素，不要用热水洗烫，同时也不要使用高温、低湿度以及刺激性的药物。

　　五、远离致敏因素

　　这是预防过敏性皮炎根本的办法。生活中应尽可能减少环境中的变应原，比如要避免吸入性的过敏原，比如包括尘土、尘螨、棉絮、花粉等，还有就是动物毛、真菌、昆虫以及烟等。也要尽量避免食物的过敏原，包括鱼虾、蟹、牛羊肉、鸡蛋、牛奶、花生、黄豆和坚果等。

　　导致过敏性皮肤病的因素有很多，包括饮食、吸入物、气候、接触过敏物等。由于如此复杂的原因让过敏性皮炎因众多的发病原因和诱发因素交织在一起而反复发作，所以知道诱发原因之后，我们在平时一定要积极的做好预防工作。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈