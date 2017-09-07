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沈阳哪里治疗荨麻疹

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2017-09-07
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核心提示：慢性荨麻疹病程长，易复发，且皮损影响美观，严重妨碍到患者的生活。病情发作时常使患者坐卧不安，甚至失眠、多疑等，由此进一步导致患者心情烦躁、忧郁，对疾病的治疗丧失信心。因此，做好对患者的心理护理工作，使其积极配合治疗，并保持愉快心情和乐观情绪，是促进疾病康复所必不可少的。

　　沈阳哪里治疗荨麻疹？慢性荨麻疹病程长，易复发，且皮损影响美观，严重妨碍到患者的生活。病情发作时常使患者坐卧不安，甚至失眠、多疑等，由此进一步导致患者心情烦躁、忧郁，对疾病的治疗丧失信心。因此，做好对患者的心理护理工作，使其积极配合治疗，并保持愉快心情和乐观情绪，是促进疾病康复所必不可少的。

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　　慢性荨麻疹如何进行心理护理

　　1、了解病因，树立信心

　　慢性荨麻疹患者因瘙痒、皮疹反复发作，易产生焦躁心理；红斑、皮疹影响美观，怕传染他人，又便得其自卑、自闭。护理者应耐心开导患者，告诉患者荨麻疹不是终生病，树立起同疾病斗争的信心，同时使其自愿从在环境、饮食方面进行配合，消除诱发因素才能更快地康复。

　　2、规范求医，不盲目迷信

　　因告知患者只有去正规医院求医，才能获得规范有效的治疗，不能讳疾忌医，更不能病急乱投医，迷信“一贴灵”“一针好”之类的虚假广告。

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　　3、重视健康教育

　　向患者讲解疾病的常识，以及治疗的方法及目的，告知尽量避免接触致敏物的必要性，使其了解这种做法是治疗荨麻疹最有效的特异性治疗方法。

　　4、消除患者恐惧心理

　　一些不法游医滥用激素药物给患者治疗，不仅未能治好病，反而使得患者病情加重，从而产生了对激素等药物的恐惧心理，护理人员应通过建立良好的医患关系，取得患者的信任，继而告知其用药的原理，消除恐惧心理。

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