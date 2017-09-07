核心提示： 癣有广义、狭义之分。广义者是指皮肤增厚，伴有鳞屑或有渗液的皮肤病。如癣的诊断检查方法有哪些牛皮癣、奶癣等。这里所指的是侠义之癣，皮癣菌滋生在皮肤或黏膜表面引起的一种皮肤病，例如足癣（俗称香港脚）、手癣、等等。那么癣的诊断检查方法有哪些？

癣有广义、狭义之分。广义者是指皮肤增厚，伴有鳞屑或有渗液的皮肤病。如癣的诊断检查方法有哪些牛皮癣、奶癣等。这里所指的是侠义之癣，皮癣菌滋生在皮肤或黏膜表面引起的一种皮肤病，例如足癣(俗称香港脚)、手癣、等等。

癣的诊断检查方法有哪些

一、血常规诊断：人体内的多项功能水平都可以通过血液表现，人体血液中各项指标可以直接体现癣患者的免疫水平以及病态程度。

二、肾功能检查诊断：一些红皮型癣患者严重的时候会累及肾脏，因此检查肾功能，是很有必要。肾是人体代谢的重要器官，对癣患者进行肾功能检查可以对患者的代谢功能做出判断，有利于对患者病因进行确定。

三、肝功能检查：癣患者一定要做肝功能的检查，因为肝脏是患者体内化工厂，是人体重要的代谢、解毒器官，肝功能的好坏直接影响癣患者的免疫机能和治疗时的药物选用。

四、皮肤活体细胞诊断：也就是皮损的检查，对癣患者进行皮肤活体细胞检查可以得出癣患者的皮损类型适合使用什么样的外用药物进行治疗。

五、脏腑功能检查：通过观察癣患者治疗发现，相当一部分癣患者的脏腑功能存在失调现象。这与中医关于癣的病因的阐述完全吻合。

六、皮肤活体细胞检查：癣病在表皮，对癣患者进行皮肤活体细胞检查可以得出癣患者的皮损类型适合使用什么样的外用药物进行治疗。

七、免疫方面诊断：了解表皮内有没有免疫复合物沉积，T淋巴细胞缺陷现象是否正常。

八、电镜诊断：成功治疗的患者个别棘细胞核仍较大，线粒体聚集较治疗前明显减少，有线粒体嵴模糊，皮肤角层内仍然会看到细胞残核，表皮组织亚显微结构虽然轻微，但仍保留着治疗前病变细胞的特点，表明表皮细胞尚未恢复正常，也是导致癣出现复发现象的原因之一。

九、微量元素检查：微量元素是人体维持正常活动的重要的物质，微量元素一旦缺乏会使正常人体处在病态边缘。另外微量元素的水平也可看出人体是否处在非正常状态。

癣的病因复杂，患者在治疗这种疾病的时候，一定要进行相关检查，进行对症治疗。患者在日常生活中还要注意日常护理，远离那些导致癣复发的因素。