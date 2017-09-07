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护理带状疱疹患者需注意什么

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2017-09-07
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核心提示：　　关于带状疱疹病人的饮食与护理。对于该病患者的康复是非常重要的。带状疱疹是比较常见的皮肤病。患者治疗的时候要做好生活中的护理，尤其是饮食方面有很多注意事项需要引起注意。

　　关于带状疱疹病人的饮食与护理。对于该病患者的康复是非常重要的。带状疱疹是比较常见的皮肤病。患者治疗的时候要做好生活中的护理，尤其是饮食方面有很多注意事项需要引起注意。

　　带状疱疹患者患病期间，应忌油腻、姜、辣椒等刺激性食物，忌吃燥热和滋补性的食物，专业给予易消化及营养丰富的流质和半流质饮食，如绿豆汤、银花露、小麦汤、粥、面片、龙须鸡蛋面等。同时外用纯中成分的疱康和疣疱康治疗，疱康内含抗炎、抗病毒及渗透成分，可确保有效抵达病灶，清除病因，因为是纯中成分的因此对皮肤无刺激性，无副作用，治好后是不会再复发的。切忌使用肤轻松、皮炎平等含有皮质激素的软膏，以免造成水痘的复发和散播。

　　带状疱疹患者的饮食与护理

　　1、后遗神经痛的护理处处关心和安慰病人，减轻其焦虑和担心，积极配合用、理疗，定期复诊，使其尽早康复。

　　2、心理护理因带状疱疹疼痛明显，止疼物疗效欠佳，老年患者又怕增加子女负担，多出现恐惧、烦躁、易怒、失眠等。因此，护理工作要耐心细致，向病人及家属讲解疾病的有关知识，使之对神经痛有正确地认识，了解疾病的转归和发展过程，消除顾虑，配合治疗。

　　3、注意皮肤护理特别是水疱严重者，及时消毒换，防止继发感染。衣服要宽大、柔软，以免磨擦引起疼痛。糜烂渗出时给予湿敷，各项操作时严格无菌，保护好皮肤。

　　4、做好饮食护理由于疼痛多数病人出现纳差，不思饮食，使免疫力和抵抗力下降，要给予合理的营养饮食。

　　目前一般常用抗病毒药物来减轻病情。如果出现疼痛难忍的情况可在医生的指导下服用止痛药。

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