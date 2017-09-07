核心提示： 带状疱疹是一种非常难缠的皮肤病疾病，并且具有一定的传染性，如果不能得到及时的治疗，很容易发展成为带状疱疹后遗神经痛，疱疹皮肤愈合之后，疼痛感仍然存在，皮损部位还会出现瘙痒。那么，为什么带状疱疹如此难以诊治？怎样才能治疗带状疱疹摆脱疾病困恼呢？

为什么带状疱疹如此难以诊治？怎样才能摆脱疾病困恼呢？

带状疱疹是一种非常难缠的皮肤病疾病，并且具有一定的传染性，如果不能得到及时的治疗，很容易发展成为带状疱疹后遗神经痛，疱疹皮肤愈合之后，疼痛感仍然存在，皮损部位还会出现瘙痒。

那么，为什么带状疱疹如此难以诊治？怎样才能治疗带状疱疹摆脱疾病困恼呢？

一、发病隐蔽，不易诊断。带状疱疹的病症虽然表现在皮肤，但是其发病是由病毒侵犯神经节而导致的炎症反应。初期常有较大的隐蔽性，仅表现为疱疹出现前有剧烈的神经痛，从而极易被误诊为其他疾病，导致用药失误和治疗不及时的延误加重。

二、病症愈后，遗留严重。神经痛当病毒侵犯神经时，沿神经支配皮肤区域出现自发性刀割样或闪电样发作痛，自发病起就伴随持续性烧灼痛，且痛感剧烈难忍，有些体弱年老者或淋巴瘤患者常有神经痛后遗症，有时可持续数月甚至数年。

三、治疗周期长，患者痛苦大。一般接受正规医院专业治疗后，带状疱疹一般极少复发，但是传统单一治疗方式易引起患者病情迁延加重，或者因带状疱疹而诱发其他疾病，造成患者更大的痛苦。

目前治疗带状疱疹的方法有很多，可是由于技术、医院等方面的局限性往往很难取到良好的治疗程果，盲目的乱服用药物或者轻易相信偏方的疗程都会导致带状疱疹或者其他疾病的治疗，因此患病后只有及时到正规的医院进行治疗才是明智之举。