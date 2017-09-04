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秋季皮肤病高发的原因、症状及防治

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2017-09-04
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核心提示：夏天过于炎热，简直像是与太阳肩并肩，面对如此炎热的天气，各种皮肤病的发生似乎并不奇怪。可是，到了秋季，天气已经不再潮湿闷热，气温也已经明显的降低，秋季为什么皮肤病依旧经常出现呢？秋季皮肤病高发的原因、症状及防治。

　　夏天过于炎热，简直像是与太阳肩并肩，面对如此炎热的天气，各种皮肤病的发生似乎并不奇怪。可是，到了秋季，天气已经不再潮湿闷热，气温也已经明显的降低，秋季为什么皮肤病依旧经常出现呢？

　　一、秋季皮肤病高发的原因：

　　1.随着秋季的到来，天气逐渐转凉，而空气中的水分含量也开始下降，皮肤暴露部位的水分容易丢失。再加上人体新陈代谢变缓，汗腺以及皮脂腺的分泌功能减退，使皮肤表面的水分也随之减少，导致皮肤变得干燥、皲裂、脱屑、瘙痒、皱纹加重，尤其是老年人，更容易出现老年性皮肤瘙痒症，或加重银屑病的症状。

　　2.在夏秋季节转换之际，由于气温的变化，导致人体的免疫力下降，更容易收到细菌、真菌或病毒的感染，从而患上皮肤疾病。

　　3.秋季紫外线仍然强烈，尤其是在上午11点到下午3点的这段时间，如果在这段时间内进行长时间的户外运动，很容易导致皮肤的灼伤、老化。

　　二、秋季皮肤病的症状及防治：

　　1、过敏性皮肤病

　　像面部皮肤过敏、皮炎、湿疹等都属于过敏性皮肤疾病。症状主要表现为皮肤出现红斑、丘疹以及皮肤瘙痒。与夏秋季节交替时的气候潮湿、蚊虫滋生有关，在生活上要避免与过敏原接触。

　　2、感染性皮肤病

　　主要与气候潮湿，细菌、真菌滋生有关。此外，还有因气候变化，身体的免疫力下降，而导致的带状疱疹，其特点主要表现为在皮肤上出现红斑水泡，伴有皮肤灼热、刺痛等不适症状。值得注意的是，一些带状疱疹在早期仅有疼痛感，皮肤上并无明显的红斑水泡，如有不适症状，应及时就诊，以免贻误治疗，导致带状疱疹后遗神经痛。

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