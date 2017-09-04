核心提示：灰指甲是指甲变灰或者是发黄的一种情况，情况严重的甚至可能出现指甲瘙痒以及疼痛感。灰指甲常常和手足癣相伴相生，而湿疹是一种常见的由多种内外因素演变的表皮及真皮浅层的炎症性皮肤病，也是一种过敏性炎症性皮肤病。夏季好发、瘙痒是二者的共同特征，很容易被误诊。因此在治疗之前首先要诊断清楚。

沈阳皮肤癣。灰指甲是指甲变灰或者是发黄的一种情况，情况严重的甚至可能出现指甲瘙痒以及疼痛感。灰指甲常常和手足癣相伴相生，而湿疹是一种常见的由多种内外因素演变的表皮及真皮浅层的炎症性皮肤病，也是一种过敏性炎症性皮肤病。夏季好发、瘙痒是二者的共同特征，很容易被误诊。因此在治疗之前首先要诊断清楚。

沈阳皮肤癣。手足癣、甲廯与湿疹的不同

1、发病原因：

湿诊：多种内外因素引起的瘙痒剧烈的一种皮肤炎症变态反应，患者属多过敏体质，由于手部常接触外界各种致敏因子，如消毒液、洗涤剂、化工用品等而引发。手癣：手指屈面、指间及手掌侧皮肤感染皮肤癣菌引起，拇指往往是首发病的部位。春夏加重，秋冬明显缓解。

2、症状：

手部湿疹与手癣都是常见的手部皮肤疾病。手部湿疹患者一般都会属过敏体质，其症状为水疱、丘疹、鳞屑、糜烂等现象发生，如果到了冬季就会有皮肤破裂的现象发生。皮疹表现为暗红斑，皮肤表面就会出现干燥、粗糙、角化肥厚、皲裂等特点。这两种疾病都有痛痒的现象发生。

3、传染性：

湿疹无传染性，而手癣具有很强的传染性。

4、水疱真菌镜检：

湿疹是阴性；手癣是阳性，当然角化过度型手癣真菌镜检阳性率很低，可进一步培养以明确诊断。

沈阳皮肤癣。手癣与湿疹怎么鉴别区分？

1、望诊区分：

手部湿疹和手癣两者临床表现不同，望诊可以区分，湿疹皮疹为多形性、渗出明显、对称发生、瘙痒剧烈、接触洗涤用品常反复发作，手背、手掌均是好发部位；手癣皮疹较为单一，一般发于单个手掌，瘙痒不明显，严重时可波及手背，常合并有足癣，病程久的患者合并有灰指甲，春夏重，秋冬明显好转。

2、发病部位区分：

湿疹皮疹一般都发生在在手背、手掌，一般都会反复的发作的。手癣皮疹一般发生于单个手掌，瘙痒的现象不是十分的明显，严重时可波及手背、足部。

沈阳肤康皮肤科医生提醒大家，在平时生活上一定要注意自己的皮肤，这样才能够防止湿疹的发生。同时要注意和手足癣等疾病进行区分，在治疗是避免张冠李戴，反而让病情加重。