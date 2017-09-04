核心提示：湿疹怎么治疗？很多朋友反馈，得了湿疹去医院，医生会开一些保湿乳膏，还嘱咐每天都要涂抹、要保持皮肤滋润。这就让很多人没法理解，湿疹难道不是皮肤“湿气”重导致的吗？沈阳肤康皮肤科医生告诉您，正如瘙痒有干痒和湿痒之分，湿疹其实也是分干性湿疹和湿性湿疹。治疗要对症下药，才能获得良好的效果。

沈阳湿疹怎么治疗？很多朋友反馈，得了湿疹去医院，医生会开一些保湿乳膏，还嘱咐每天都要涂抹、要保持皮肤滋润。这就让很多人没法理解，湿疹难道不是皮肤“湿气”重导致的吗？

沈阳肤康皮肤科医生告诉您，正如瘙痒有干痒和湿痒之分，湿疹其实也是分干性湿疹和湿性湿疹。治疗要对症下药，才能获得良好的效果。

湿疹是一种常见的由多种内外因素共同作用，引起的表皮及真皮浅层的炎症性皮肤病，一般认为与变态反应有一定关系。还有一些常见的皮肤病，比如荨麻疹，也是一种常见的过敏性疾病。干性湿疹和湿性湿疹的主要区别是皮肤有无“渗液，流毒水”。

一、湿性湿疹的症状：

一般病程不长，初起皮肤红疹、疙瘩，瘙痒剧烈，抓挠易破碎，出现皮肤渗液，甚至皮肤溃烂。

湿性湿疹患者的注意事项：

出现皮肤瘙痒红疹的初期，应积极治疗。可服用湿毒清胶囊，祛湿止痒。外用荣肌霜等修复皮肤，平时可以吃红豆薏仁粥等祛湿食品，并勤换内衣裤，确保皮肤干爽。

二、干性湿疹的症状：

干性湿疹是常见湿疹皮肤病，表现为脸部、躯干、四肢外侧片状密集小型丘疹、红肿及鳞屑结痂，硬性糠皮样脱屑，无渗出，多发于半岁到一岁的儿童及成人慢性湿疹。

干性湿疹是一种皮肤过敏性炎症。大多是瘦弱的婴儿常常是发性剧烈瘙痒而引起婴儿哭闹和不安的睡眠。一般发于头皮、眉间等部位，有皲裂、抓痕或结血痂。表现为潮红、脱屑、丘疹，无明显渗出。呈慢性时也可轻度浸润肥厚。

干性湿疹患者的注意事项：

干性湿疹患者应该比较注意避免再次刺激局部的皮肤，也不要使用热水清洗局部，不要用肥皂洗患处，更不要使用刺激性较强的药物。 2 干性湿疹患者应了解干性湿疹、皮炎的出现、基本规律，做好护理工作，尤其注意不要胡乱使用激素类的药物在发病处涂抹，以免恶化。可以用草本药膏荣肌霜等控制病情。3、干性湿疹一定要做好皮肤保湿护理，尤其是秋冬季，皮肤容易干燥，要坚持每天涂抹保湿乳膏，保持皮肤滋润，有利康复。

沈阳湿疹怎么治疗？上面就是对干性湿疹和湿性湿疹的区别介绍，通过了解之后我们知道它们虽然都是湿疹，但是也有很大的区别，在治疗的时候我们一定要掌握好疾病的类型在对症下药，另外患有湿疹期间一定要注意皮肤的卫生干净，饮食一定要吃些清淡的食物，必要的时候要到医院进行检查治疗。