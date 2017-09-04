核心提示：每到换季的时候，就有很多人会出现皮肤瘙痒的问题，其中双腿双臂间的瘙痒现象最为明显和严重。有时候，身体甚至会瘙痒无比，大家不得不通过抓挠皮肤来缓解这种瘙痒。然而往往是越抓越痒，结果导致各种各样的皮肤病出现，最后只能到皮肤科去看医生。

沈阳好的皮肤病专科。每到换季的时候，就有很多人会出现皮肤瘙痒的问题，其中双腿双臂间的瘙痒现象最为明显和严重。有时候，身体甚至会瘙痒无比，大家不得不通过抓挠皮肤来缓解这种瘙痒。然而往往是越抓越痒，结果导致各种各样的皮肤病出现，最后只能到皮肤科去看医生。

沈阳好的皮肤病专科

为什么皮肤会瘙痒？大部分人首先想的是皮肤干燥。没错，皮肤干燥确实是引起皮肤瘙痒的因素之一。但是皮肤瘙痒有时候并没有那么简单，它可能是多种疾病的先兆！

1.荨麻疹

有些患者可能本身就属于过敏体质，比如说荨麻疹患者，这类患者可能瘙痒得更为明显，同时合并其他过敏性疾病的患者往往也有其他一些表现。荨麻疹患者严重瘙痒时，可能会伴有有骤起骤退的水肿性红斑；湿疹患者则皮肤皱褶处或小腿搔抓后容易出现出水的皮疹；神经性皮炎患者在颈部、关节背面会有搔抓增厚班片等情况。

沈阳好的皮肤病专科

2.脂溢性皮炎

脂溢性皮炎患者一般同时有面部脂溢性皮炎，表现为眉弓、眉心、鼻和鼻两侧皮肤油腻、潮红、皮脂腺口扩张变粗，天气干燥时皮屑增多。还有的患者合并头痒、头皮油腻或头皮增多、脱发等。胸背部也是脂溢性皮炎好发区，常见的有粉刺、红肿丘疹、脓丘疹等，还有些人可能会有较多胸部粉瘤。

脂溢性皮炎引起背部瘙痒的原因是皮脂排泄不畅、细菌分解皮脂使游离脂肪酸增多，刺激皮肤发炎，从而引起皮肤瘙痒。由于搔抓，皮肤可能会增厚，也可刻康出现色素沉着等现象。皮肤增厚会进一步导致皮脂排泄不畅，从而导致慢性瘙痒。

3.糖尿病

糖尿病患者容易出现皮肤瘙痒。糖尿病人在病情严重时，会出现皮肤瘙痒的现象。

女性病人，尤其是外阴周围皮肤被尿刺激后会发生瘙痒。而老年患者失水后，皮肤干燥，也可引发全身皮肤瘙痒。因此皮肤瘙痒也可能是糖尿病的征兆。