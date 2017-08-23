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沈阳牛皮癣专科医院

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2017-08-23
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核心提示：　　银屑病其实就是我们俗称的“牛皮癣”，它是一种大众熟知的皮肤病，一旦犯病，难受程度可不是开玩笑的。它是一种常见的慢性复发性炎症性皮肤病，该病发生与遗传、感染、代谢障碍、内分泌因素等有关，没有传染性。

　　银屑病其实就是我们俗称的“牛皮癣”，它是一种大众熟知的皮肤病，一旦犯病，难受程度可不是开玩笑的。它是一种常见的慢性复发性炎症性皮肤病，该病发生与遗传、感染、代谢障碍、内分泌因素等有关，没有传染性。

　　银屑病特征性皮肤损害为红色丘疹或斑块上覆盖有多层银白色鳞屑，刮去鳞屑可见点状出血，好发于头皮及四肢伸侧，严重者可遍布全身。临床上分寻常型、脓疮型、关节型、红皮病型四种类型。寻常型最常见，红皮病型最严重。

　　沈阳牛皮癣专科医院

　　贾勇，沈阳肤康皮肤病医院副院长，擅长牛皮癣治疗，曾受邀CCTV《名家访谈》栏目谈牛皮癣养生之道，全心全意为牛皮癣患者提供治疗。

　　银屑病治疗 沈阳牛皮癣专科医院

　　近年来，沈阳肤康皮肤病医院采用中西医结合、药浴与光疗结合等综合治疗方法，让患者获得了满意疗效。

　　1、一般疗法：少饮酒及少食用刺激性食物，防止外伤和滥用药物，避免上呼吸道感染、消除感染病等。

　　2、局部治疗：使用温和的保护剂或中弱效皮质激素制剂，静止期可外搽作用较强的皮质激素霜或角质促成剂。但用药应从低浓度开始，以免吸收过量引起中毒。

　　3、光疗及药浴治疗：中药洗浴，可去除鳞屑、消炎，改善血循环，是治疗银屑病的一种有效方法。

　　4、西药治疗：顽固性寻常银屑病、红皮病型银屑病、泛发性脓疱型银屑病可选用维A酸类药物和免疫抑制剂。但育龄妇女慎用。

　　沈阳牛皮癣专科医院

　　专家指出，银屑病受发病与复发受环境、身心、饮食等诸多因素影响，并且难治易复发。因此，患者要保持乐观情绪，开展适当的身体锻炼，预防因感冒和细菌感染而诱发或加重银屑病。得病后要到正规医院皮肤科接受正规治疗，更不要滥用药物或轻信广告、游医，以免延误病情。

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