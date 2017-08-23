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你的白癜风为什么还没治好

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2017-08-23
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核心提示：　　患者咨询：医生，我这白癜风去医院也检查过，也治疗过，但是吃了药怎么不见好转啊？都说这种病好好治的话可以治好，我一直也挺有信心的，可是效果确实不如意啊。难道真的是治不好的皮肤病吗？可是如果治不好的话有的人白斑确实没了啊？这都怎么解释呢。

　　患者咨询：医生，我这白癜风去医院也检查过，也治疗过，但是吃了药怎么不见好转啊？都说这种病好好治的话可以治好，我一直也挺有信心的，可是效果确实不如意啊。难道真的是治不好的皮肤病吗？可是如果治不好的话有的人白斑确实没了啊？这都怎么解释呢。

　　医生回复：白癜风是可以治好的，不是不治之症，你一定要继续坚持治疗。

　　但是你说吃药还是没效果，有没有考虑过你吃的药是不是对你的病症呢？如果不对症肯定是好不了的。现在市面上治疗白癜风的医院太多，很多都是打着治好的幌子哄骗患者，如果碰到这种医院，你花了钱病就不会治好，所以建议你去正规的医院，别相信小诊所。

　　白癜风越早治疗越好

　　还有你说别的人白癜风好了，你的没好。主要还是你没从自身病情出发，千万不要看别人用什么方式治疗你也跟随，你的白斑病情和他人有不一样，盲目的跟随治疗会加重治疗难度。建议听医生的指导，让你用什么方式治疗你遵守就行了，别自己随便用药。

　　白癜风康复还离不开平时的保健

　　你想快点治好白癜风，就要双管齐下，不仅仅要科学的治疗白癜风，还要保障白斑治疗过程中护理措施。有白癜风的人群皮肤比普通人要脆弱一些，夏季阳光强烈，蚊虫也多一些，所以你一定要避免外伤的发生。另外饮食上少吃辛辣刺激食物，富含维生素c的食物，否则白斑不但不好恢复，还会加重治疗难度。

　　良好的心情是治好白斑的基础

　　温馨提示：治白癜风的时候千万别太着急，这不是感冒，不是吃点药就能好的。一般白斑生长黑色素是需要一个过程的，耐心等待，不能中断治疗，以免断断续续的治疗影响效果。希望你早点康复。如果有什么白斑知识要了解，可以在线咨询医生。

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