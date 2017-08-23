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秋季如何预防皮肤干燥

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2017-08-23
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核心提示：　　秋季如何预防皮肤干燥？秋冬天气干燥，人的皮肤也变得干燥瘙痒，怎么办呢？要解决皮肤干燥，首先要了解皮肤干燥的原因，在从内调外治祛除皮肤干燥。

　　秋冬天气干燥，人的皮肤也变得干燥瘙痒，怎么办呢？要解决皮肤干燥，首先要了解皮肤干燥的原因，在从内调外治祛除皮肤干燥。

　　皮肤干燥的原因：

　　维生素对于防止皮肤衰老，保护皮肤细腻滋润起着重要作用。如维生素A缺乏，可导致皮肤弹性下降，变得粗糙；若缺乏维生素B2时，会出现口唇皮肤干燥、开裂等。皮肤干燥是由于维生素A缺乏引起的，我们经常把它和维生素E一起服用，这样即增加吸收效果又可去除维生素A给身体带来的伤害。

　　富含维生素A的食物如动物肝脏、鱼肝油、瘦肉、鸡蛋及橙红色的蔬菜和水果。富含维生素B2丰富的食物如酵母、鱼、蛋、豆类、黄鳝、河蟹等。另外维生素E有抗细胞膜氧化的作用，因而对皮肤有抗衰的作用。

　　外治皮肤干燥：洗澡用护理霜直接涂抹在干燥处，坚持两周可缓解死皮与蛇皮腿等症。

　　内外合治皮肤干燥：把棉白糖和日常用的护理霜放在一起在干皮或起皮处撮至完全吸收，几日即可使皮肤恢复光泽与弹性。

　　原理：护理霜本身含有的功效并不容易被吸收，使得很多护理霜的功效并不明显。棉白糖属于类似于磨沙膏的纳米颗粒，用其直接涂抹于患处即可使皮肤得到充分的营养再次复苏，也促进了护理霜本身的作用得到充分发挥。如果您还有什么疑问请咨询在线专家，沈阳肤康皮肤病医院祝您身体健康！

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