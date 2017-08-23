39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 沈阳肤康皮肤病医院 > 正文
综合
问医生

魔镜皮肤检测仪

新闻文章排行榜
2017-08-23
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　魔镜皮肤检测仪先进的皮肤检测分析系统，俗称“皮肤CT机”，它运用RGB和UV光谱成像技术，可以精准定量和定性分析出色斑个数、色斑密度、毛孔个数、皱纹个数等，以及不良化妆品、紫外线或日照等对皮肤造成不同程度的损害做出准确诊断和分析。

　　魔镜皮肤检测仪先进的皮肤检测分析系统，俗称“皮肤CT机”，它运用RGB和UV光谱成像技术，可以精准定量和定性分析出色斑个数、色斑密度、毛孔个数、皱纹个数等，以及不良化妆品、紫外线或日照等对皮肤造成不同程度的损害做出准确诊断和分析。

　　魔镜皮肤检测仪的作用原理

　　目前是能对皮肤进行定量分析的仪器。VISIA皮肤检测仪运用先进的光学成像，RBX和软件科技，即时测出和分析表皮的斑点、毛孔、皱纹和皮肤纹理，以及由于紫外线照射而产生的皮下各种问题，并能提供指导性意见。

　　1、开发更加精准的指导性意见；2、更加便于交流的强有力的直观沟通工具；3、持续有效的跟踪；4、分析系统拥有捕捉和分析面部图像的软件；5、它的出现改善了以往单凭肉眼对皮肤情况判断的历史，可以精准地定量地分析皮肤情况，它为皮肤管理和使用者提供更加精准、清楚、容易理解的皮肤检测报告，从而更加有效地进行皮肤管理。

　　魔镜皮肤检测仪三大科技优势

　　首先，它可以对皮肤色斑、毛孔、皱纹、平整度、紫外线斑和日光损伤定量评估。这种方法是应用新发明的SIA探查镜技术经过数字处理的一种皮肤图像处理系统，它有一种独特的能力，可以看到皮肤下2毫米内的色素、血管、胶原的日光损伤和皮肤的情况，并可随着时间的变化来测量和监控这些变化。它可以帮助你了解皮肤老化的几个问题：皮肤的色素斑、血液循环的分布状况、日光损伤状况、毛孔状况，皱纹状况，也可以用来跟进皮肤改善进展情况，即使是最小的变化，它也能定量的显示，给你以治疗的信心和方向。

　　其次，与同样条件（同样年龄、性别和皮肤类型）的人群进行皮肤特征的比较排名。皮肤诊断技术可以将你的情况和数据库中同年龄，同性别，同种族的人进行比较，确定你的皮肤老化的各个单项在同龄人员中的排序，皮肤老化状况一目了然。据此进行皮肤的健康评估，显示你的皮肤外貌是年老或年轻，并与年龄资料库中相同年龄组的人的图片进行比较，告诉你的皮肤在同龄人中的位置。

　　再次，高科技的RBX皮肤拍照系统。1、内设体位和标准照明确保每次图像的条件一致和可重复性。2、多种光谱图像：应用标准白光、横断面偏振光闪光和紫外光作多光谱照相测量皮肤表面和皮下情况。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈