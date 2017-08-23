核心提示： 魔镜皮肤检测仪先进的皮肤检测分析系统，俗称“皮肤CT机”，它运用RGB和UV光谱成像技术，可以精准定量和定性分析出色斑个数、色斑密度、毛孔个数、皱纹个数等，以及不良化妆品、紫外线或日照等对皮肤造成不同程度的损害做出准确诊断和分析。

魔镜皮肤检测仪先进的皮肤检测分析系统，俗称“皮肤CT机”，它运用RGB和UV光谱成像技术，可以精准定量和定性分析出色斑个数、色斑密度、毛孔个数、皱纹个数等，以及不良化妆品、紫外线或日照等对皮肤造成不同程度的损害做出准确诊断和分析。

魔镜皮肤检测仪的作用原理

目前是能对皮肤进行定量分析的仪器。VISIA皮肤检测仪运用先进的光学成像，RBX和软件科技，即时测出和分析表皮的斑点、毛孔、皱纹和皮肤纹理，以及由于紫外线照射而产生的皮下各种问题，并能提供指导性意见。

1、开发更加精准的指导性意见；2、更加便于交流的强有力的直观沟通工具；3、持续有效的跟踪；4、分析系统拥有捕捉和分析面部图像的软件；5、它的出现改善了以往单凭肉眼对皮肤情况判断的历史，可以精准地定量地分析皮肤情况，它为皮肤管理和使用者提供更加精准、清楚、容易理解的皮肤检测报告，从而更加有效地进行皮肤管理。

魔镜皮肤检测仪三大科技优势

首先，它可以对皮肤色斑、毛孔、皱纹、平整度、紫外线斑和日光损伤定量评估。这种方法是应用新发明的SIA探查镜技术经过数字处理的一种皮肤图像处理系统，它有一种独特的能力，可以看到皮肤下2毫米内的色素、血管、胶原的日光损伤和皮肤的情况，并可随着时间的变化来测量和监控这些变化。它可以帮助你了解皮肤老化的几个问题：皮肤的色素斑、血液循环的分布状况、日光损伤状况、毛孔状况，皱纹状况，也可以用来跟进皮肤改善进展情况，即使是最小的变化，它也能定量的显示，给你以治疗的信心和方向。

其次，与同样条件（同样年龄、性别和皮肤类型）的人群进行皮肤特征的比较排名。皮肤诊断技术可以将你的情况和数据库中同年龄，同性别，同种族的人进行比较，确定你的皮肤老化的各个单项在同龄人员中的排序，皮肤老化状况一目了然。据此进行皮肤的健康评估，显示你的皮肤外貌是年老或年轻，并与年龄资料库中相同年龄组的人的图片进行比较，告诉你的皮肤在同龄人中的位置。

再次，高科技的RBX皮肤拍照系统。1、内设体位和标准照明确保每次图像的条件一致和可重复性。2、多种光谱图像：应用标准白光、横断面偏振光闪光和紫外光作多光谱照相测量皮肤表面和皮下情况。