探究脱发的原因，给出解决的办法

核心提示： 人为什么脱发呢？大城市发达地区的人生活条件好，物质丰富，一般不缺营养。相反一些山区、贫困地区，饮食没有保证，甚至个人卫生都无法满足。反而脱发没有那么严重。这是一个奇怪的现象。难道我们物质越丰富，生活越好，就越容易脱发？看看头发生长原理。

人为什么脱发呢？大城市发达地区的人生活条件好，物质丰富，一般不缺营养。相反一些山区、贫困地区，饮食没有保证，甚至个人卫生都无法满足。反而脱发没有那么严重。这是一个奇怪的现象。难道我们物质越丰富，生活越好，就越容易脱发？看看头发生长原理。

每个人有十万跟左右头发，也有相应十万个毛囊。而头部皮肤是毛细血管最为丰富的地方，负责给10万头发供养。血液流动，将营养供给毛基质，毛基质负责储存营养，保证一段时间毛囊的正常营养供应。而毛囊主要负责毛发生长，和其他组织一样，具有细胞生长和修复能力。

每个毛囊各成体系，互相不影响，除非细菌感染等造成表皮严重破坏，一般很难短时间成片出问题。如果毛基质长时间得不到营养供给逐渐萎缩，毛囊变得干瘪，毛孔放大，发根不固，稍有外力就会脱落。毛囊长期得不到营养供应，自身又不足以长出新发，最终进入休止期，假死期，最终真死。所以脱发问题主要还是出在微循环上。

所以头发问题最终要解决，还是在于如何打通微循环，让营养和药物能够到达患处。以下几个方法不妨参考

1、改善饮食结构、增加运动，经常给头皮按摩活血。大家有兴趣可以查查头皮保养，健康饮食，活血运动方法。先从内部抓起。不过也得注意，内功连起来都较慢，短期效果也微乎其微。需要常年累月的坚持，和持续的精力投入。很多人无法坚持或者等不了那么久。这时候就要找一些方法来促进效果，像是一些药物例如红花、侧伯叶等都有活血化瘀的效果。大家可以试试。

2、促进毛细血管扩张，增加血液流动，清除血管粘附。管它怎么堵的，我们只管对症下药，毛发问题就直接对头部皮肤下手。传统生姜擦洗、辣椒水等方法，也都是活血融塞，增加血液流动这个原理。但是对于个人来讲，一是不好使用，操作不当很容易出大问题。所以一定要去发现脱发问题一定要去专业正规的植发机构进行毛囊检测，根据检测结果选择适合自己的方案，才是关键。