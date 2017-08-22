为什么你头发越来越少

核心提示： 一头乌黑浓密的头发为女人增色不少，然而，不少女人却饱受掉发困扰。很多人以为掉发是正常的新陈代谢，那你可就错大了！那么，为什么你头发会越来越少呢？现在知道还不晚！

一头乌黑浓密的头发为女人增色不少，然而，不少女人却饱受掉发困扰。很多人以为掉发是正常的新陈代谢，那你可就错大了！那么，为什么你头发会越来越少呢？现在知道还不晚！

1.长期营养不良

一个人身体健康，才能由内而外焕发光彩。长期营养不良会造成新陈代谢异常，导致头发枯黄毛糙，严重者可致脱发哦。

头发的主要成分为角朊，它由蛋白质、铁质等物质构成。而一些热衷于节食减肥的女性，长期只吃蔬菜，水果，导致蛋白质和铁质等营养供给不足，产生脱发问题。节食减肥效果虽好，失去的却是健康代价，得不偿失。

2.精神高度紧张

精神长期紧张也会导致脱发。精神压力过大会导致中枢神经功能紊乱，毛囊毛乳头营养不良，最终使毛发进入休止期，停止生长并不断脱发。

现代女性往往面临多重压力，工作上劳累过度，回到家还要照顾丈夫和孩子，容易睡眠不足，长期处于精神紧张状态，影响血液循环，自然很容易脱发。

3.梳头扎头太用力

长头发的妹子都有这种苦恼，头发太长，很难梳通，所以遇到头发缠绕打结，性子急一点就会胡乱拉扯，时间久了，肯定是大把大把掉头发。

经常梳马尾或者把头发绑得太紧，也可能造成头皮毛细血管破裂，前额头发就会变稀疏。

4.经常染发

头发经常接触某些化学制剂会导致发色改变，发质变差，严重者会引起脱发。

热爱头发烫染的人要注意了，不要只顾着美，美丽背后的代价就是头发大把大把脱落。毕竟，各种电、染、烫、定型泡沫或染发剂等，都会损害发质的。

5.头皮油腻

连日来持续高温，易大量出汗造成头皮油腻。如果不及时清洗，头皮中的角质层便会堆积在毛孔里，妨碍头发生长。

长期使用电脑的上班族，精神高度集中，头发中的油脂分泌过多，自然也逃脱不了脱发的厄运。

6.饮食多油多盐

重口味的人日常饮食中总少不了高油高盐的食物，不但对身体健康不好，也会导致油脂分泌旺盛，头发脱落。