39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 沈阳肤康皮肤病医院 > 正文
综合
问医生

针对脂溢性脱发的小建议

新闻文章排行榜
2017-08-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　现代社会生活节奏加快，生活中自己的健康问题也越来越突出，我所说的一种普遍存在的问题，就是脂溢性脱发，有很多脱发的人会出现脂溢性脱发的问题，脂溢性脱发主要表现在头发出油，这种情况也是最容易出现的脱发问题。

　　脂溢性脱发以往称早秃，男性型秃发，雄性秃发，弥漫性秃发，普通性脱发等，其病与遗传，雄性素，皮脂溢出相关。症状为头皮部油脂分泌过多，头发有油腻感。临床表现为患者头皮脂肪过量溢出，导致头皮油腻潮湿，加上尘埃与皮屑混杂，几天不洗头就很脏，并散发臭味，尤其在气温高时更是如此；有时还伴有头皮搔痒炎症，主要是由于头皮潮湿，细菌繁生感染引起脂溢性皮炎。

　　那么得了脂溢性脱发该怎么办呢？

　　脂溢性脱发的治疗须首先注重头发的保健护理，少食油腻及辛辣食物，勤于洗头，局部用药去除油脂，减少皮屑，消炎止痒。可以起到一定的改善作用。

　　食疗也能起到一定的效果。百合芝麻炖猪心：麻烦、可是也有效 ；把百合、黑芝麻、红枣、生姜等各少许，再加上猪心一个，小火慢炖二、三个小时，就能让人心情安定、减少掉发。

　　尽量避免或减少烫发、染发次数；烫发水(冷烫精)和大部分染发剂中含有的某些化学物质有损伤头发发质的不良作用，如频繁使用可使头发干燥无光泽、发“毛”不柔滑、纠缠易打结、脆弱易折断，其伤害程度随着美发次数增加而加重，因此建议尽量不烫发、染发，或至少增加间隔时间，减少美发次数。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈