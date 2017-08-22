针对脂溢性脱发的小建议

核心提示： 现代社会生活节奏加快，生活中自己的健康问题也越来越突出，我所说的一种普遍存在的问题，就是脂溢性脱发，有很多脱发的人会出现脂溢性脱发的问题，脂溢性脱发主要表现在头发出油，这种情况也是最容易出现的脱发问题。

脂溢性脱发以往称早秃，男性型秃发，雄性秃发，弥漫性秃发，普通性脱发等，其病与遗传，雄性素，皮脂溢出相关。症状为头皮部油脂分泌过多，头发有油腻感。临床表现为患者头皮脂肪过量溢出，导致头皮油腻潮湿，加上尘埃与皮屑混杂，几天不洗头就很脏，并散发臭味，尤其在气温高时更是如此；有时还伴有头皮搔痒炎症，主要是由于头皮潮湿，细菌繁生感染引起脂溢性皮炎。

那么得了脂溢性脱发该怎么办呢？

脂溢性脱发的治疗须首先注重头发的保健护理，少食油腻及辛辣食物，勤于洗头，局部用药去除油脂，减少皮屑，消炎止痒。可以起到一定的改善作用。

食疗也能起到一定的效果。百合芝麻炖猪心：麻烦、可是也有效 ；把百合、黑芝麻、红枣、生姜等各少许，再加上猪心一个，小火慢炖二、三个小时，就能让人心情安定、减少掉发。

尽量避免或减少烫发、染发次数；烫发水(冷烫精)和大部分染发剂中含有的某些化学物质有损伤头发发质的不良作用，如频繁使用可使头发干燥无光泽、发“毛”不柔滑、纠缠易打结、脆弱易折断，其伤害程度随着美发次数增加而加重，因此建议尽量不烫发、染发，或至少增加间隔时间，减少美发次数。