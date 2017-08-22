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沈阳治疗脱发

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2017-08-22
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核心提示：　　外貌和身材固然是外在形象的直观表现，但头发对整个人的气质、精神影响巨大，适合自己的发型能给整体形象加分不少。而失败的发型让人看起来既老土又颓废，这对于追求时尚，对形象要求较高的男性朋友来说，是非常难以接受的。脱发虽然算不上理论意义上的“疾病”，但对一个的人的形象以及自信心都是致命打击。那么脱发的危害具体有哪些呢？

　　外貌和身材固然是外在形象的直观表现，但头发对整个人的气质、精神影响巨大，适合自己的发型能给整体形象加分不少。而失败的发型让人看起来既老土又颓废，这对于追求时尚，对形象要求较高的男性朋友来说，是非常难以接受的。脱发虽然算不上理论意义上的“疾病”，但对一个的人的形象以及自信心都是致命打击。那么脱发的危害具体有哪些呢？

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　　一、脱发会让你找对象比他人更困难

　　据网络调查显示，90%以上的年轻女性在找男友时会选择有房产不脱发的男性，因为脱发在她们心中是“最不帅”的代名词。由此许多脱发者成了无人打理的“剩男”。同样，个别女性脱发者在寻找另一半时也是煞费苦心，到头来还是竹篮打水一场空。

　　二、脱发会导致求职难

　　现在的单位招聘员工非常注重形象，许多“形象不佳”者常常被婉拒入门，其中许多脱发者在求职时就遭遇这样的困惑。

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　　三、脱发会使人际关系变窄

　　脱发者因为形象问题，常常是故步自封，他们在人际关系上的突围常常是屡战屡败，时间一长，脱发者甘于现状过着狭隘窄小的生活空间。当一个人的关系极为有限时，他很难在这个社会上取得很大的发展空间。

　　四、脱发使人显老

　　在这实际生活中常常会遇到，有些二十几岁的脱发年轻人被三十岁的人反过来叫“大哥”，而一些四十多岁的中年人因脱发被一些小孩亲切地喊“爷爷”。被别人这么莫须有地“尊称”着，只有自己清楚这种“尊称”叫人痛在心里愁在脸上。

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　　五、脱发影响心理健康

　　脱发人本身就是因为形象的问题自卑，再加上脱发带来的其他一系列问题，诸如上面列举的工作难找、对象难找等，反过来使心理压力更大、性格更加自卑。说到底，这是脱发烦恼在个人身上形成的恶性循环，最终将使脱发者形成心理疾病。如果说脱发影响外在形象只是小烦恼的话，那么脱发影响到心理健康则是一个大大的烦恼。

　　六、脱发影响家庭和谐

　　脱发患者的脱发不仅仅是自己的脱发，而且还是整个家庭的脱发，由此脱发者本人给整个家庭带来的一些负面影响。有些小孩见爸爸脱发显得“难看”，不愿一起出门游玩，由此影响父子间的关系。还有些妻子见丈夫脱发影响她的面子，总是单独出去办事，更有甚者嫌丈夫秃顶太“难看”，妻子便干脆离婚。如此因脱发影响家庭和谐的事，在我们身上时有发生。

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