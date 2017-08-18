十几种色斑知道自己是哪一种吗

核心提示： 每个人脸上或多或少会长一些色斑，但是你以为每一种色斑都是普通的斑吗？其实并不是，下面我们来一起看下色斑到底有几种？都有什么不同特征吧！

每个人脸上或多或少会长一些色斑，但是你以为每一种色斑都是普通的斑吗？其实并不是，下面我们来一起看下色斑到底有几种？都有什么不同特征吧！

1、雀斑

百分之99都是来自遗传，大约在5-6岁间形成，在白种人之中相当常见，但是亚洲人也有很多人都会有一些。一般发生在青春期前，阳光晒得到的部位产生大小约1-2nm的浅棕色斑点，其大小、数目及色素深度在夏季加重，在冬季会转好。

2、黄褐斑

又称之为蝴蝶斑、肝斑，颜色为淡褐色，呈片状，斑片大小不等，边界清晰，形状不规则，不高出皮肤，常见于面部，对称于两颊，主要原因跟内分泌、女性荷尔蒙失调有关。

3、老人斑

中年之后不只在晒太阳的部位（脸、手。小腿）甚至头皮、背上、胸腔部都可能产生，但是数目多于个人体质有关，一般来说，晒太阳多的人比较容易产生。妊娠斑：在怀孕时出现，但在产后便会退去，由于黑斑形成的时间与怀孕时的年纪很接近，因此有些人会在妊娠斑出现的同时也出现黑斑，因此有些人会误以为怀孕生产后所产生的是孕斑。

4、汞斑

有些人的皮肤产生了黑斑，而不懂如何的保护，道听途说用了一些可以变白的产品，但这些产品没经过化验是否含有汞的成份，它虽然可以暂时美白，残留的汞及毒素却会使皮肤受到更大的伤害，甚至会伤害到肾脏。有些不良的厂商会将汞加在美白霜里面，短时间漂白效果会很明显，然而若长期使用，汞元素会沈淀在皮肤里，会反黑而且更黑，也就是俗称的「汞斑」。

5、汗斑

汗斑是相当常见的疾病，尤其好发于夏天。在皮肤科门诊常有些病患，以为由汗水所引起的所有皮疹，都叫汗斑，其实这是不正确的。汗斑的确较容易发生在汗水郁积处，像是脖颈、前胸、后背，但是它是特指由一种类酵母菌样的霉菌感染皮肤所造成的皮疹。典型的汗斑会以雨滴状的白色或咖啡色斑点来表现。如果流汗或遇热时有时后患部会突然发红或发痒，为其特色。

6、晒斑

是晒太阳引起的，因此好发于40-50岁的中年人男女性皆可，但也有人较早在20-30几岁就已长出。晒斑在临床上是境界分明的褐黑色斑点病灶可由芝麻大至十元硬币大小。好发部位是脸部、手背、背部、胸前、上下肢，但以脸部病灶较大且较明显。

7、先天性黑色素细胞痣

出生就有，有些表面长毛，从0.5公分到几十公分都有，甚至全脸、全身，有如狼人或披了兽皮一般。要趁早以外科手术切除，因为此种痣细胞深及脂肪层，因此电烧或雷射无法完全去除，徒留疤痕与恶性病变的危险。

蒙古斑：出生时在身上尤其是臀部、下背部有淡蓝色的斑痕，有如撞到「黑青、淤血」，通常四岁以前会完全消褪，不需要治疗。

8、太田母斑

这种黑色素细胞增生的范围，从嘴角向上至额头的部位都可能连成一片深蓝灰色的斑，绝大多数是单侧，也有少数病例双侧都有，其特征为眼睛的巩膜（眼白）的部分也有深蓝色斑点。出生时可能很淡，会越来越多越深色。有些人是出生时并没有，孩提时代甚至青春期才慢慢产生。

9、黑斑

皮肤较薄、较干的人会比较明显，可能是疏于保养、防晒工作做不完整，而使黑色素容易浮到皮肤的表层造成，为中年女性最常见的美容问题（男性也会产生黑斑但很少见）。通常在两颊、额头、上唇部及下巴，产生一整片赭棕色的斑，因为颜色的关系又俗称肝斑。产生的原因和恶化的因素包括：怀孕、口服避孕药、某些药物（如抗癫痫药）及日晒。绝大多数的人一旦产生就很难自然消褪。配合全面的防晒措施，可以得到相当好的治疗效果。

10、黑褐斑

不规则黑褐色的色素斑点发生在脸部、眼眶及口唇周围，常见于中年女性，褐斑颜色会在过劳或月经时转浓，也常在妇女怀孕２～３月时产生，又称妊娠性斑，它在分娩一至二月后，即会自然消失。

11、血素斑

是由血管病变造成的，大多形成在颧骨附近，由体内的关系形成，出现这种斑后，除了要做好外在保养外，一定要食用健康食品来调整体质。

发炎后色素斑会有沉淀症状，最常见的就是痤疮发炎后留下的色素沉淀，此外任何的外伤、皮肤炎、手术、点痣镭射治疗等等，都会留下色素沉淀。肤色越深或者日晒量大的人，色素沉淀就越难消退。要配合治疗黑斑的药膏，还要做好平时的防晒，这样才会得到改善。

一般来说斑就分这十几种，不能盲目的祛斑，一定要在医生的指导下祛斑哦！