核心提示： 黄褐斑的形成是由于组织细胞间的微细循环受淤阻，细胞溶解死亡，黑色素增多形成色斑沉着所造成的。脸部的表皮层最薄，毛细血管最丰富，也最易形成色素沉着。色素沉着部位主要在表皮基底层，黑色素颗粒明显增多，较为严重者真皮层的噬黑素细胞内也有较多黑色素。

黄褐斑的形成是由于组织细胞间的微细循环受淤阻，细胞溶解死亡，黑色素增多形成色斑沉着所造成的。脸部的表皮层最薄，毛细血管最丰富，也最易形成色素沉着。色素沉着部位主要在表皮基底层，黑色素颗粒明显增多，较为严重者真皮层的噬黑素细胞内也有较多黑色素。

脸上的斑为什么会越来越多？

与正常相比，色素细胞的数目，黑色素形成以及黑色素颗粒的活性都有不同的增长。

1．人体内阴阳失衡：一因肝气郁结，致使血淤颜面；二因脾胃虚弱，气血不能润泽颜面，湿热上升至颜面形成斑点；三因肾阳不足，阳气弥散，血淤颜面形成黄褐斑。

2．怀孕后胎盘分泌雌孕激素增多，所以孕期女性面颊部常见对称分布的黄褐斑，但生产后体内雌孕激素分泌恢复正常状态后，大部分人的斑会自然减轻或消失。

3．药物因素：长期口服避孕药的女性9％～20％易长黄褐斑，有人甚至在口服避孕药一个月后便出现面部斑点。此外服用治疗高血压、糖尿病的药和多食感光性较强的食物，如芹菜、香菜、胡萝卜等也容易引起黄褐斑。

4．其他因素：一些慢性疾病如慢性肝炎、结核病等会导致酪氢酸酶活性增强，黑色素产生增加，而机体自身排除黑色素的能力却随之减弱，黑色素一旦不能及时排出体外，久而久之就会在面部产生黄褐斑；另外，化妆品使用不当也会加重、加快黄褐斑的形成。

了解了黄褐斑的成因，不难得出这样的结论：女性长黄褐斑是常见的困扰，而男性病例就相当少见。