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为什么脸上会长斑

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2017-08-17
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核心提示：　　由于现在社会生活节奏太快，环境的突发改变，让我们的本来正常的身体机能发生了变化。但是为什么会直接导致我们脸上长斑了？一般最直接的原因以下几点：

　　由于现在社会生活节奏太快，环境的突发改变，让我们的本来正常的身体机能发生了变化。但是为什么会直接导致我们脸上长斑了？一般最直接的原因以下几点：

　　一、就是人体的内部原因，压力！

　　各种工作生活压力接种而至，导致压力过大，当人的压力过大时候，就会导致身体各种功能失调，例如肾上腺激素分泌过多，长期的处于压力过大，人体的新陈代谢就会失去平衡，遭到了破坏，使得自己皮肤就会营养供给不足，而且新陈代谢慢了：肝的新陈代谢功能不正常或卵巢功能减退时也会出现斑。因为新陈代谢不顺畅、或内分泌失调身体处于敏感状态下，使色素问题加剧。便秘会形成斑，其实就是内分泌失调导致过敏体质而形成的。身体状态不正常的时候，紫外线的照射也会加速斑的形成。色素细胞就会很活跃，长期就会色素堆积过多导致长出了斑。

　　二，荷尔蒙分泌失调

　　例如避孕药里面含有女性荷尔蒙雌性激素，会刺激麦拉宁细胞的分泌，而形成不均匀斑点，服用避孕药所形成的斑点，虽然服用结束后会停止，但是还是会在皮肤上停留很长一段时间.

　　女性怀孕的时候，因为女性荷尔蒙雌性激素的增加，从4---5个月的时候容易出现斑，产后大部分会消失，小部分需要调理慢慢会消失。但是你的新陈代谢不正常，不能及时排除色素垃圾，肌肤长期裸露在强烈的紫外线下，精神上处于压来过大（工作或是生活）也会导致斑点的加深，产后也不会消失，所以需要注意。

　　三，使用了错误的化妆品

　　使用劣质的化妆品、假货，含有超标的重金属，还会加重斑的增长，甚至到时皮肤伤害过大难以恢复。

　　使用了不适合自己皮肤的化妆品，导致皮肤过敏，更起不到祛斑的效果。

　　四，紫外线的影响

　　长期的在紫外线较强的环境下，当皮肤受到照射的时候，皮肤为了抵御外界的侵害，在有照射灼伤的部位自然的会聚集麦拉宁色素，这样也会出现色素沉积，导致长出斑。

　　五，不良的生活清洁皮肤习惯

　　我们习惯了每天都会洗脸，但是洗脸时候用的洁面乳种类繁多，不知道哪款更好，如果用到了自己皮肤不适应的，刺激皮肤使皮肤变得敏感或是本身皮肤特别敏感，人体本身为了保护经过刺激的敏感皮肤时，黑色素细胞就会分泌麦拉宁色素，色素过剩时候就会出现斑，瑕疵使色素沉积。

　　六，就是先天性的，就是遗传基因

　　如果父母都长斑，自己本身长斑的几率就是会很高的。如果家里长辈有长斑点，特别要注意紫外线的照射避免问题，预防为主。

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