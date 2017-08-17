核心提示：了解女性容易长斑的5个阶段，做好预防，杜绝，斑女郎！

做好预防，杜绝，斑女郎！

女性容易长斑的5个阶段

一、青春期（10-19岁）

青春期的美眉由于皮脂腺分泌旺盛，容易形成“炎症后色素沉着”。稍不注意，很容易长斑。这时候应当注意饮食问题，切忌挑食，保证睡眠充足。这个时候女性的皮肤自我修复能力强，过度使用化妆品容易让皮肤变得脆弱！

二、20-30岁阶段

20-30岁的女性是女人一生中经历最旺盛的时期，这个阶段容易因为压力等因素导致色斑的出现。这个年龄段的女性一般都是在职场上打拼的，长期的压力过大，精神不振，睡眠不足和饮食不均匀等原因，容易导致女性肾上腺皮质功能下降，引起色素沉着。

女生一过25岁，生理机能开始溜滑梯，就算都窝在室内，天天美白，斑还是有可能莫名其妙冒出来！因为代谢变慢，加上十几岁时开始积累的紫外线伤害，黑色素制造代谢，过剩的黑色素被角质细胞“吃”进去，表面的黑斑就形成了，这时候的斑是一颗一颗，再不保养就会连成一整片！

三、妊娠期

女性处于妊娠期时，皮肤变得非常的敏感，有的女性朋友甚至会出现黄褐斑。这是中年女性最常见的一种色素性皮肤病，一般都是因为四五十岁的女性朋友卵巢机能衰退，女性激素分泌不足，从而导致了黄褐斑的出现。

四、30-39岁阶段

当年纪迈入3字头，代谢开始变成“阿姨级”，入货不多擦美白、勤防晒，超载的黑色素会掉进老化变形的基底膜里，卡成一团一团的大深斑，加上紫外线长期刺激真皮，让胶原蛋白发生变黄变硬的糖化现象，肌肤的透光度就会变差，越难越摆脱暗黄与暗沉的苦命肌。

五、老年期

老年斑是皮肤老化的一种表现，一般人在暮年的时候都会出现。尤其是皮肤白皙的老妇人身上的老年斑更是明显。而也有些女性在老年时候不会出现老年斑，因为这种斑的出现与家族遗传有着很大的关系，如果遗传基因中没有显性因素的话，就不会出现！