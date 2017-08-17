核心提示： 《黄帝内经》中讲到：有诸行于外，必形于内。那也就说，色斑长在脸上，其原因在于身体内部。不管是从西医的内分泌失调角度来看，还是站着中医中的气血运行受阻的角度来看，都明确说明了色斑的根源在于体内，要治疗色斑必须采取外病内治法。

《黄帝内经》中讲到：有诸行于外，必形于内。那也就说，色斑长在脸上，其原因在于身体内部。不管是从西医的内分泌失调角度来看，还是站着中医中的气血运行受阻的角度来看，都明确说明了色斑的根源在于体内，要治疗色斑必须采取外病内治法。

为什么皮肤会长斑？

病因一：肝气郁结，凡忧患抑郁、肝失条达、肝气郁滞，郁久化热，灼伤阴血，致使颜面气血失和而发病成为了色斑成因。

病因二：脾虚湿阴，凡饮食不节，劳倦过度，偏嗜辛腻，致脾失健运，化源不足，气血不能润泽于颜观，故色如尘垢，萎暗不华而成色斑。

病因三：色斑成因还需知道，肾气亏损。因房劳过度，伤及肾精，肾阴不足，虚火上炎，导致皮肤失去滋养，再或者是因为肾阳不足，阴气弥散，肾之本色泛于颜面而成。

中医中的"气血受阻"说，即为气血运行不畅，从而导致人体吸收的营养都无法足量供养给脏腑脏器，久而久之，人体内便产生了多余的有害物质--自由基。自由基是游离状态出现的，不但损害体内各个脏器(尤其是肝脏)，还会潜入肌肤的基底层，面部就会出现暗黄、色斑等问题。