子宫癌患者的症状是哪些

子宫出血

绝经期前后的不规则阴道出血是子宫癌的主要症状，常为少量至中等量出血，很少为大量出血。不仅较年轻或近绝经期患者易误认为月经不调，不及时就诊，即使医生亦往往疏忽。个别也有月经周期延迟者，但表现不规律。在绝经后患者多表现为持续或间断性阴道出血。子宫癌患者一般无接触性出血。晚期出血中可杂有烂肉样组织。

近年来，子宫癌已经成为危害社会和人类健康的一大疾病之一，它给人类带来了极大的痛苦和困扰。为了减少子宫癌的发病率，人类应该掌握有关子宫癌的症状：

阴道排液

因腺癌生长于宫腔内，感染机会较宫颈癌少，故在初期可能仅有少量血性白带，但后斯发生感染、坏死，则有大量恶臭的脓血样液体排出。有时排液可夹杂癌组织的小碎片。倘若宫颈腔积脓，引起发烧、腹痛、白细胞增多。一般情况也迅速恶化。

疼痛

由于癌肿及其出血与排液的瘀积，刺激子宫不规则收缩而引起阵发性疼痛，约占10～46%。这种症状多半发生在晚期。如癌组织穿透浆膜或侵蚀宫旁结缔组织、膀胱、直或压迫其他组织也可引起疼痛，往往呈顽固性和进行性加重;且多从腰骶部、下腹向大腿及膝放射。

其他

晚期患者自己可触及下腹部增大的子宫或/及邻近组织器官可致该侧下肢肿痛，或压迫输尿管引起该侧肾盂输尿管积水或致肾脏萎缩;或出现贫血、消瘦、发热、恶液质等全身衰竭表现。

山西贞德妇科医院医生提醒患者朋友，一旦患病后治疗时，一定要选择正规医院，才会早日的恢复身体健康。