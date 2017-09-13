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怀孕后发现子宫肌瘤该怎么办？

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2017-09-13
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　　子宫肌瘤虽说是良性肿瘤，但多见于育龄期妇女，怀孕后发现子宫肌瘤，由于面临病情迅速发展、难产、流产发生的可能，因此，一定要认真对待，否则轻则失去这个孩子，重则危及自身性命。那么，怀孕后发现子宫肌瘤该怎么办呢？下面来看山西贞德妇儿医院专家的介绍。

　　怀孕后发现子宫肌瘤该怎么办？

　　贞德妇科专家介绍，由于怀孕后发现子宫肌瘤是一个特殊的情况，因此，针对不同情况，必须采取必要的应对措施，以保障较大的安全性。

　　01首先要避免难产。

　　为避免难产的发生，入院的待产是必须的，同时，分娩开始前通过B超检查，腹部触诊等手段即可预测有无难产可能性，并应选择剖宫产中止妊娠。

　　02其次需要住院治疗。

　　怀孕后发现子宫肌瘤，还必须考虑住院治疗，妊娠期间，大部分妊娠合并子宫肌瘤者均可顺利完成妊娠经过，但碰到以下几种情况，在妊娠时就面临住院治疗：

　　一是：坏死发生(红色变性)症状严重者;

　　二是：桨膜下肌瘤蒂扭转引起剧烈腹痛、呕吐时;

　　三是：较大的多发性肌瘤合并早孕需生育者。

　　03再者慎重对待手术治疗。

　　一般来说，手术治疗可刺激子宫收缩带来流产或早产发生的可能，因此，没到必要时刻，应慎重对待手术治疗。

　　且对于怀孕后发现子宫肌瘤的患者来说，手术的要求比一般手术要求要高。手术治疗必要时在妊娠中期处理，此时因胎盘发育完善、子宫也不是过大，对外界刺激也低，发生早产及流产的几率将大大降低。

　　贞德专家提醒女性：怀孕后发现有子宫肌瘤，一定要慎重对待，如果到了不得不做手术的时候，一定要选择一家正规专业的妇科医院，采用目前较先进的宫腹腔镜微创手术，较大限度保障自身和胎儿的安全。

　　德国WOLF宫腹腔镜联合术治疗子宫肌瘤

　　德国WOLF宫腹腔镜联合术是利用激光技术，通过透镜将冷光源导入宫腔腹腔，在计算机控制扫描装置的可视图像定位下，高精度。超微创技术进行微孔搜索，确定病灶位置。在以器械精、常规定位准、超微创安全的新技术配合下，创造性地替代传统开腹手术，有效避免伤及周围组织，清除病灶，实现出血少、疼痛轻、恢复快，消除患者常规开腹手术切口疼痛时间长、腹腔粘连重的不良后果，解除患者病痛及治疗。超微创手术能在保证医疗质量的前提下保全子宫。因此，妇科在推广这一技术时，受到了很多患者青睐。

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