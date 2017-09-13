山西治疗宫颈糜烂医院哪家好？当女性朋友在分娩、无庝人流或者其他宫腔操作后，宫颈的创伤没有恢复好，并受到病菌的侵扰，使创伤面积扩大，这形成了宫颈糜烂。宫颈糜烂患者应尽早到医院治疗，以加重病情影响到正常的生活。那么，山西治疗宫颈糜烂医院哪家好？

山西治疗宫颈糜烂医院哪家好？

山西贞德妇产医院是由省卫生部、市卫生局审核批准成立的家集预防、医疗、保健、恢复、咨询于体的妇科医院。贞德医院具有开展无庝人流手术、宫颈疾病、妇科炎症、不孕不育、妇科肿瘤、内分泌等各项手术的许可证明，并且医务工作者都具备有关上岗资格证，确保医院治疗妇科疾病的性、正规性。

山西妇产科医院山西贞德妇产医院为治疗宫颈糜烂特引进 的美国超高频LEEP刀技术，该技术是治疗宫颈糜烂的种高效的物理疗法，不仅不会对宫颈周围的其他组织造成损伤，而且在治疗过程中患者感觉不到疼痛，术后也痕，无并发症和后遗症，重要的是术后不影响性生活、不影响生育能力。治疗率高达98%，是目前治疗宫颈糜烂的合适选择。

山西贞德妇产医院在收费方面也是公开透明的，医院严格按照物价局的收费标准收费，并且医院大厅内还设有国家各项医疗药品收费标准展示，患者可以自行查询，真正做到来院检查看病不盲目，消费不糊涂。

山西治疗宫颈糜烂医院哪家好？患者的隐私也是贞德医院非常关注的，医院实行“无假日门诊”和“医患”的诊疗模式，妇科诊疗中心将问诊治室和内诊隔离，每次妇科医生只接诊位患者，其他患者在候诊区耐心等待。同时，医院还开设有网上在线咨询和网上预约系统，这样方面了患者与医生 的交流，并保护隐私！