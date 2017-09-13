39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 山西贞德妇儿医院 > 正文
综合
问医生

做四维彩超的较好时间是什么时候？

新闻文章排行榜
2017-09-13
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　做四维彩超的较好时间是什么时候？聪明的人就是在对的时间做对的事，美好的爱情就是在对的时间碰到对的人，所以把握恰当的时间至关重要。很多孕妈妈都知道怀孕以后要做四维彩超，可是什么时候做四维彩超最合适呢？太原孕妇做四维彩超的较好时间是什么时候呢？下面就由山西贞德妇儿医院专家来介绍，各个孕妈妈可要了解仔细了哦，做最聪明的孕妈妈。

　　太原孕妇做四维彩超的较好时间是什么时候呢？

　　山西贞德妇儿医院引进目前世界上先进的彩色超声设备-美国GE-E8超高档四维彩超，是目前影像科分辨率较好的，功能最全，效果好，胎儿排畸检查的优先选择，能够立体展示胎儿各器官发育情况，为早期诊断胎儿体表及内脏的多种先天性畸形提供的影像依据。在检查的同时，4D超声能自动为胎儿进行宫内拍"写真"和动态录像，最重要的是它不存在射线、光波和电磁波等方面的辐射，对宝宝和孕妇健康没有任何影响。

　　有了四维彩超，准妈妈们不再是仅仅感觉宝宝的呼吸和运动，而且可以亲眼目睹他们的一举一动和乖巧的秀容。为什么要做四维彩超？更为重要的是，四维彩超能够多角度地观察宫内胎儿的生长发育情况，为早期诊断胎儿先天性体表畸形提供的科学依据。另外，四维彩色超声诊断仪出色的人体工程学设计，不存在射线、光波和电磁波等方面的辐射，对人体的健康没有任何影响。

　　过去的b超设备只能检查胎儿的生理指标，而四维彩超还能对胎儿的体表进行检查，如唇裂，脊柱裂，大脑、肾、骨骼发育不良等，以便尽早的进行治疗。生个聪明健康的小宝宝，并且将宝宝的样子和动作制作成照片或vcd。

　　太原孕妇做四维彩超的较好时间是什么时候呢？山西贞德妇儿医院专家表示，四维彩超多少周做好，一般情况下，四维彩超的较好时间是妊娠19-24周。因为胎儿19-24周时正是大脑突飞猛进的发育时期，这个时期的胎宝宝结构已经形成，宝宝的大小及羊水适中，在宫内的活动空间较大，胎儿骨骼回声影响比较小，图像也比较清晰。过早接受四维彩超可以因为胎儿发育较小，一些组织看不清，不能达到筛查畸形的目的。

　　需提醒准父母的是，做四维彩超技术女性应前往正规的医院做检查。山西贞德妇儿医院引进的美国高清四维彩超设备，是目前世界上先进的四维彩超，能够、多角度地观察宫内胎儿的生长发育情况，为早期诊断胎儿先天性体表畸形和先天性心脏疾病提供的科学依据。

　　山西贞德妇儿医院妇科专家温馨提示：以上就是关于“孕妇做四维彩超的较好时间是什么时候”的相关介绍，做好产前检查是保证您的宝宝健康出生的关键，所以一定要选择的正规的医院做四维彩超，山西贞德妇儿医院是一所以病人为中心，解患者疾苦的医疗单位，本院一直以温馨服务，诚待患者为宗旨，更是向每位患者承诺：我们将竭尽全力，让您亲身感受到山西贞德儿医院一流的服务一流的先进技术，向您提供优质、高效、便捷的医疗服务，让您早日摆脱疾病的困扰。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈