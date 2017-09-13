做四维彩超的较好时间是什么时候？聪明的人就是在对的时间做对的事，美好的爱情就是在对的时间碰到对的人，所以把握恰当的时间至关重要。很多孕妈妈都知道怀孕以后要做四维彩超，可是什么时候做四维彩超最合适呢？太原孕妇做四维彩超的较好时间是什么时候呢？下面就由山西贞德妇儿医院专家来介绍，各个孕妈妈可要了解仔细了哦，做最聪明的孕妈妈。

太原孕妇做四维彩超的较好时间是什么时候呢？

山西贞德妇儿医院引进目前世界上先进的彩色超声设备-美国GE-E8超高档四维彩超，是目前影像科分辨率较好的，功能最全，效果好，胎儿排畸检查的优先选择，能够立体展示胎儿各器官发育情况，为早期诊断胎儿体表及内脏的多种先天性畸形提供的影像依据。在检查的同时，4D超声能自动为胎儿进行宫内拍"写真"和动态录像，最重要的是它不存在射线、光波和电磁波等方面的辐射，对宝宝和孕妇健康没有任何影响。

有了四维彩超，准妈妈们不再是仅仅感觉宝宝的呼吸和运动，而且可以亲眼目睹他们的一举一动和乖巧的秀容。为什么要做四维彩超？更为重要的是，四维彩超能够多角度地观察宫内胎儿的生长发育情况，为早期诊断胎儿先天性体表畸形提供的科学依据。另外，四维彩色超声诊断仪出色的人体工程学设计，不存在射线、光波和电磁波等方面的辐射，对人体的健康没有任何影响。

过去的b超设备只能检查胎儿的生理指标，而四维彩超还能对胎儿的体表进行检查，如唇裂，脊柱裂，大脑、肾、骨骼发育不良等，以便尽早的进行治疗。生个聪明健康的小宝宝，并且将宝宝的样子和动作制作成照片或vcd。

太原孕妇做四维彩超的较好时间是什么时候呢？山西贞德妇儿医院专家表示，四维彩超多少周做好，一般情况下，四维彩超的较好时间是妊娠19-24周。因为胎儿19-24周时正是大脑突飞猛进的发育时期，这个时期的胎宝宝结构已经形成，宝宝的大小及羊水适中，在宫内的活动空间较大，胎儿骨骼回声影响比较小，图像也比较清晰。过早接受四维彩超可以因为胎儿发育较小，一些组织看不清，不能达到筛查畸形的目的。

需提醒准父母的是，做四维彩超技术女性应前往正规的医院做检查。山西贞德妇儿医院引进的美国高清四维彩超设备，是目前世界上先进的四维彩超，能够、多角度地观察宫内胎儿的生长发育情况，为早期诊断胎儿先天性体表畸形和先天性心脏疾病提供的科学依据。

山西贞德妇儿医院妇科专家温馨提示：以上就是关于“孕妇做四维彩超的较好时间是什么时候”的相关介绍，做好产前检查是保证您的宝宝健康出生的关键，所以一定要选择的正规的医院做四维彩超，山西贞德妇儿医院是一所以病人为中心，解患者疾苦的医疗单位，本院一直以温馨服务，诚待患者为宗旨，更是向每位患者承诺：我们将竭尽全力，让您亲身感受到山西贞德儿医院一流的服务一流的先进技术，向您提供优质、高效、便捷的医疗服务，让您早日摆脱疾病的困扰。