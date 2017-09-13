山西太原无痛分娩多少钱？十月怀胎，一朝分娩，自然是一件值得高兴的事儿。然而，有些产妇分娩时却要面对几个小时，甚至是十几个小时的分娩前的阵痛，这对于产妇来说是很痛苦的，为了减轻产妇的疼痛，山西贞德妇儿医院引进无痛分娩术，帮助新妈妈轻松无痛的分娩。那么，太原做无痛分娩多少钱？贵吗？下面请听听山西贞德妇儿医院专家的介绍。

无痛分娩多少钱？山西贞德妇儿医院专家介绍，无痛分娩已经是广为人知的技术了，其适应人群非常广，现在已经很广泛地在运用了。但无痛分娩并不是适合于每位孕妇，要在妇产科和麻醉科医生认真检查后才能知道您是否可以采取这种分娩方式。有阴道分娩禁忌症、麻醉禁忌症的人就不可以采用此方法。如果是有凝血功能异常，那么就不可以使用这种方法了。如有妊娠并发心脏病、药物过敏、腰部有外伤史的产妇应向医生咨询，由医生来决定是否可以进行无痛分娩。

山西贞德妇儿医院专家指出，无痛分娩多少钱没有一个确切的答案，他是由多方面因素决定的。具体要看孕妇选择无痛分娩的方式，以及孕妇个人身体状况。具体的总价格是根据孕妇来院做好相关检查后，由专家根据其实际情况再预估无痛分娩的价格。而且，医院的级别和执行专家的知名度对无痛分娩多少钱也是有所影响的，因此，不能一概而论。

无痛分娩就是使用各种方法让你分娩的时候疼痛减轻的甚至是消失的。

无痛分娩的方式主要的是采用药物性的与非药物性。药物性的，是用麻醉药或镇痛药来达到镇痛效果。非药物性的，是通过产前训练、指导子宫收缩时的呼吸等来减轻产痛;分娩时按摩疼痛部位或利用中医针灸等方法，也能在不同程度上缓解分娩时的疼痛。

山西贞德妇儿医院专家指出，无痛分娩并不是真的就没有一点儿同，女性朋友不要陷入误区，无痛分娩最常用的方法就是局部的麻醉的，减低分娩时的疼痛，降到可以忍受的范围。

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