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山西剖腹产哪里好？

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2017-09-13
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　　山西剖腹产哪里好？现在，在山西能够进行剖腹产的医院很多，但是找到家正规、业、有能力的医院却不是很容易，而山西贞德妇儿医院是较正规的技术、实力较强的医院，本着以母婴的宗旨，直在进步。

　　山西贞德妇儿医院值得您的信赖

　　1、主任医生全程把关。

　　山西贞德妇儿医院是妇产科科室开设之初便采用高资历医生亲诊模式，并长期发展中，逐渐成为个注于产检、顺产、剖腹产、WT分娩等妇产科科室。

　　2、高端医疗理念。

　　近年来，科室注重医学与传统医学的有机结合。山西贞德妇儿医院妇产科引进的美痕无痕剖宫产，手术切口位于阴毛内，隐藏了切口痕; 用粘贴法处理皮肤切口，愈合后几乎看不见刀口痕迹。

　　3、国内的诊疗设备。

　　山西贞德妇儿医院斥巨资引进四维彩超、胎心监护仪等大批优良的业诊疗设备，为临床诊断和对症治疗提供了科学准确的依据。

　　4、产后护理好。

　　山西贞德妇儿医院精心打造将医院、酒店、家、融为体的家庭式月子中心，拥有业妇科疾病、婴幼儿保健、营养调理、产后恢复医生组成的月子护理医生团，对母婴的保健、产后盆底、身材恢复和婴儿成长起到良好的保障，呵护母婴健康。

　　5、收费公正透明。

　　我院是医保定点医院，医院始终严格按照市物价部门核定收费标准实行公开透明收费，并实行开单预告制度，患者先核对帐单后付款，透明公开，除患者后顾之忧。

　　温馨提醒：山西贞德妇儿医院为方便患者医，特别开设有网络预约绿色通道，准妈妈们通过网络即可预约知名医生，可节省了看诊时间。

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