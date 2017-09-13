顺产坐月子注意事项是什么？生孩子的时候，大部分的女性都会选择顺产，而选择顺产的原因是为了宝宝的健康，不过，关于顺产后怎么坐月子的情况，相当多的女性朋友并不是很清楚，那么，顺产坐月子注意事项是什么？

每位孕妇都希望自己能够顺产，对腹中的胎儿有利，利于她们的健康，虽然，山西贞德妇儿医院医生说，顺产时的痛苦难以忍受，但是种比较传统，同时好处也比较多的种分娩方式。顺产坐月子注意事项具体如下：

1、保证充分的休息：刚生完宝宝后，产妇耗费了大量的体力和精力，顺产的产妇都极度的疲惫。因此，这个时候定要让产妇好好的睡个安稳觉，作为丈夫以及家人，不要去打扰产妇，让她好好的休息，这对产妇的身体恢复有着重要的意义。

2、产后两个月内避房事：应当在产后42天作产后检查时，得打医生准许后再开开始，把合适的时间是产后2个月以后。有房事必须注意避孕，避再次怀孕。

3、注意保暖，避受寒：坐月子期间预定要注意保暖，避受寒着凉，特别注意不要直接对着空调吹风，另外，坐月子期间避接触冷水，在深秋季节，要及时添加衣物，尽量穿长袖衫以及长裤，如果坐月子期间着凉，会影响产妇的身体恢复，容易患上风湿等各种月子病。

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温馨提示：坐月子对女性有着非常重要的意义，所以，山西贞德妇儿医院医生说，女性朋友不能忽视，定要重视月子，避影响到身体的健康。联系在线医生咨询详细。