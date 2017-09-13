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顺产坐月子注意事项是什么？

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2017-09-13
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　　顺产坐月子注意事项是什么？生孩子的时候，大部分的女性都会选择顺产，而选择顺产的原因是为了宝宝的健康，不过，关于顺产后怎么坐月子的情况，相当多的女性朋友并不是很清楚，那么，顺产坐月子注意事项是什么？

　　每位孕妇都希望自己能够顺产，对腹中的胎儿有利，利于她们的健康，虽然，山西贞德妇儿医院医生说，顺产时的痛苦难以忍受，但是种比较传统，同时好处也比较多的种分娩方式。顺产坐月子注意事项具体如下：

　　1、保证充分的休息：刚生完宝宝后，产妇耗费了大量的体力和精力，顺产的产妇都极度的疲惫。因此，这个时候定要让产妇好好的睡个安稳觉，作为丈夫以及家人，不要去打扰产妇，让她好好的休息，这对产妇的身体恢复有着重要的意义。

　　2、产后两个月内避房事：应当在产后42天作产后检查时，得打医生准许后再开开始，把合适的时间是产后2个月以后。有房事必须注意避孕，避再次怀孕。

　　3、注意保暖，避受寒：坐月子期间预定要注意保暖，避受寒着凉，特别注意不要直接对着空调吹风，另外，坐月子期间避接触冷水，在深秋季节，要及时添加衣物，尽量穿长袖衫以及长裤，如果坐月子期间着凉，会影响产妇的身体恢复，容易患上风湿等各种月子病。

　　贞德月子中心：、舒适、营养、全面呵护

　　山西贞德妇儿医院多家医疗合作，整合了多家医院管家式月子中心护理精髓，在内地家完成了将传统的月子中心、月嫂式服务提高到医护医生的管家式护理，将技能规范化、服务品质标准化，充分展现了“生宝宝、坐月子”站式管家服务平台，全程呵护您和您的宝宝。

　　山西贞德妇儿医院——月子中心

　　温馨舒适：月子中心位于山西贞德妇儿医院环境幽静，空气清新。房间格局为室厅，房间温馨舒适，配套设施齐全，为产妇配备的卫浴设施，24小时热水，为宝宝和妈妈提供个优先的环境。

　　高性价比：在很多城市，去的月子中心坐月子已经成为种趋势，但是些高级的月子中心收费高达每月几十万元，高收费不定代表着高品质。在选择月子中心时，要确认价格与所提供的服务是否相符，若超出市场行情过多时，要详细确认其价值所在。贞德台湾管家式月子中心通过合理压缩管理费用和宣传成本的手段，在保证服务质量的前提下，创造具性价比的服务内容。

　　护理师团队;宝宝顾问;催乳师;营养师;的设备; 呵护; 全面; 营养;。

　　温馨提示：坐月子对女性有着非常重要的意义，所以，山西贞德妇儿医院医生说，女性朋友不能忽视，定要重视月子，避影响到身体的健康。联系在线医生咨询详细。

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