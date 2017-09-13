得了子宫癌白带是怎样的

得了子宫癌白带是怎么样的，子宫癌是女性朋友们的常见的恶性肿瘤之一，子宫癌对女性朋友们的生命健康有巨大的威胁。那么怎么才能从自我诊断自己否否得了子宫癌呢？下面山西贞德妇科医院医生就带我们来了解一下：

子宫癌和其他的病一样，都会有一些症状出现。子宫癌临床表现一般是白带增多、出血、疼痛等，对于子宫癌的白带增多，早期检查为粘液性白带。随着病情的发展，癌组织坏死脱落或是感染，白带变成混浊状、米汤样或是脓性、血性，而且有特殊的恶臭味。

以下是宫子癌白带的症状表现：

1、白带增多：早期检查为粘液性白带。随着病情的发展，癌组织坏死脱落或是感染，白带变成混浊状、米汤样或是脓性、血性，而且有特殊的恶臭味。

2、疼痛：多见于晚期宫颈癌。当宫颈癌进入晚期，其周围的组织器官受到肿瘤的侵蚀或转移，可出现各种症状，如尿频、尿急、血尿、无尿，严重者出现尿毒症;也可发生排便困难、肠梗阻等。

3、出血：最常出现在性交后。出血的多少与宫颈癌病程的早晚、肿瘤的病理类型有关。晚期宫颈癌由于癌组织侵蚀血管，可引起血管破裂大出血，严重者危及生命。

山西贞德妇科医院医生提醒患者朋友，一旦患病后治疗时，一定要选择正规医院，才会早日的恢复身体健康。