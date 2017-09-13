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女性切勿私自堕胎 危险多多

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2017-09-13
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　　女性切勿私自堕胎！随着社会的发展，越来越多的人性观念也变得开放起来，有些女性在谈恋爱过程中，因一时感情冲动造成未婚先孕;还有些妇女因多种原因，怀孕后生怕被人家知道，因而隐私难言，这些人中有的不愿意去医院做人工流产，而是求助于民间“郎中”、“土医生”进行私自打胎，由此造成一些严重后果，甚至危及生命。

　　有些人道听途说所谓“堕胎秘方”，或上当受骗，购买了一些有毒的“堕胎药物”。她们不了解这些药物的性质，任意滥服，结果打胎不成，反而造成药物中毒，严重地影响身体健康。

　　民间所用的某些外用“堕胎药”往往具有腐蚀性，将其放入阴道以后，阴道粘膜受到腐蚀而发生溃烂，造成不应有的痛苦。病变愈合后还会引起阴道粘连，结果造成阴道狭窄，甚至闭锁，给以后的性生活和生育带来困难。

　　山西贞德妇科医院医生提醒：人工流产是在严密消毒和无菌技术操作下进行的。而一些民间的“朗中”、“土医生”所用的“器械”不进行消毒或消毒不严，他们又不懂无菌技术操作，因而在操作过程中造成细菌污染，术后出现高热、腹痛、阴道流脓性分泌物等子宫和盆腔感染现象，严重时还会引起败血症。

　　不懂医学知识的人就不了解生殖器官的解剖，更不懂人工流产的操作技术，也没有正规的医疗器械，只是盲目蛮干，结果造成流产不全、子宫穿孔，甚至引起大出血、肠管破裂等严重并发症，如不及时抢救可发生生命危险。

　　一些私自堕胎的妇女，发生问题后又不敢声张，非到危重时才不得已转医院治疗，从而使有些人丧失了抢救机会而枉送了性命，也有的造成严重后遗症而遗恨终生。

　　山西贞德妇科医院医生温馨提醒：为了自己的健康和一家人的幸福，不管在什么情况下，妇女怀孕以后切不可随便找一些不懂医学知识的人打胎或自行打胎，一定要去医院作人工流产。

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