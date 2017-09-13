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太原不孕不育怎么办？读懂这点很重要

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2017-09-13
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　　太原不孕不育怎么办？读懂这点很重要

　　【今日话题----不孕不育篇】

　　太原不孕不育怎么办？大家都知道孕育需要性生活为前奏来完成，很多人对性生活的频率次数也没有怎么在意，一般是想着双方某一方想了就去啪啪啪，而想怀孕了更会增加次数，从没有考虑过其他方面，但是殊不知，各种危害在悄然降临！尤其对不孕不育也是有着不小的影响、

　　有人做过调查，每天做爱一次的男性，第2、3、4天精子数分别下降70%、60%和50%，可见精子数少的男性应该适当减少做爱次数，从而增加受孕机会。

　　比如当男子的精子数过少时，性生活过于频繁，精子数会更少，当然会使生育机会受到影响。有关研究表明，当禁欲时间少于12小时，精液量和精子密度都将比平时减少一半以上;若禁欲时间达到24小时，精子储备就会迅速增加。

　　但是精子数足、活力差的男性，则要适当增加做爱次数。因为精子在体内储存过久会老化，活动力减弱，死精子增多，如果勤排精，精子的存活率会相对提高，从而提高生育能力。

　　山西贞德妇儿医院医生建议

　　给病人规定每月只能在排卵其性交 1 ～ 2 次，以达到 “清心寡欲” 、“保存元气 ” 的效果，并不适合每个病人。有的不育夫妻受 “ 肾虚 ” 的精神压力，拼命压抑自己的正常性需求，久而久之反倒影响双方的性欲和性功能。

　　若男性每月只射精 1 ～ 2 次，精子的数量虽然会有所增加，但精子的活动度和存活率却会下降， “ 老化 ” 的精子比率将显著增加，反而不利于受孕。

　　还有些求子心切的夫妇行房事过于频繁。精子的生成需要时间，这就导致精液变稀，精子数目显著下降，同样不利于受孕。如果在女性经期未完时便着急地行房，甚至可能会引起女方免疫性不孕，即把丈夫的精液当成侵入机体的 “ 敌人 ” ，产生抗精子抗体。而性交越频繁，女方吸收男方的精液越多，抗原激发抗体的程序就越强烈。因此，对性交过频而不孕的夫妇，建议暂停一段性生活，或使用安全套 3 ～ 6 个月，以利于受孕。

　　山西贞德妇儿医院医生温馨提醒

　　有医生要求患有不育症的男性，每月只在女性排卵日才做爱一次的做法显然是不恰当的，既不利于受孕也不利于优生。因为有的男子平时过分压抑性欲，到了排卵日又急于求成，偏偏不能勃起，可见适度的性生活频率，顺其自然的安排还是很重要的。

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