太原中医治疗白癜风的方法有哪些呢

核心提示：中医治疗白癜风是目前白癜风治疗的一大趋势，那么，太原中医治疗白癜风的方法有哪些？山西太原白癜风医院资深白癜风医生介绍说：目前，太原中医治疗白癜风主要是中药内服和中药熏蒸。白癜风的治疗不能单单依靠中医，还应中医治疗的基础上，照308激光，这样见效更快，效果更好。

中医治疗白癜风是目前白癜风治疗的一大趋势，那么，太原中医治疗白癜风的方法有哪些？山西太原白癜风医院资深白癜风医生介绍说：目前，太原中医治疗白癜风主要是中药内服和中药熏蒸。白癜风的治疗不能单单依靠中医，还应中医治疗的基础上，照308激光，这样见效更快，效果更好。

在山西太原白癜风医院，中药熏蒸技术临床应用效果较为不错。那么，什么中药熏蒸呢？

中药熏蒸治疗疗法又叫蒸汽治疗疗法、汽浴治疗疗法、中药雾化透皮治疗疗法，是以中医理论为指导，利用药物煎煮后所产生的蒸汽，通过熏蒸机体达到治疗目的的一种中医外治治疗疗法。

中药熏蒸是以中医理论为指导，利用药物煎煮时所产生的热雾药蒸汽，以对流和传导的方式源源不断地直接作用于白斑部位，促使毛孔张开，毛细血管网开放，局部血管扩张、通透性改善、血循环加快、新陈代谢增强，进而达到消灭病灶、赶走白斑的目的。

中药熏蒸可以让全身的筋骨和肌肉得到放松，药汽随蒸汽通过皮肤直达病灶。在治疗白癜风的同时还有养身保健，强身健体的效果，何乐而不为呢？

中药熏蒸的临床应用

临床使用上，有全身中药熏蒸和局部中药熏蒸两种，两者的适用范围有所区别：

1.全身中药熏蒸对于躯干四肢部位以及全身大面积白癜风更为适合。

2.局部中药熏蒸适合儿童白癜风、指端型和顽固型局部白斑的针对性治疗。

中药是专业医生根据病情辨证配制，具体选择哪一种熏蒸方法，也要专业医生根据患者的白斑面积，白斑部位等因素综合考虑。这就要求医生丰富的临床经验和对患者病情清楚的了解和判断。

临床上，中药熏蒸疗法常用308准分子激光疗法，德国311窄谱，药物疗法，种植疗法等相结合，效果更为显著，能起到事半功倍的效果。

中药熏蒸病例分析

该患者背部有大量白斑，采用中药熏蒸和308准分子激光治疗三个月后，白斑处恢复正常。

在山西太原白癜风医院，患者常用的药物有白癜风大蜜丸、蒺藜消白丸等，详情如下：

一、蒺藜消白丸

此药是由山西太原白癜风医院白癜风科研组耕耘于大量复杂多变的临床资料，不断探索新药种，根据人体病理学、黑色素细胞学、免疫学及遗传基因学等理论深入研究而成。国家药品监督管理局正式批准文号Z2。

药物特点：

药理以“激活黑色素细胞，调节机体免疫，平衡人体内环境”为主旨，从驱风去湿、益气活血、滋补肝肾，调节免疫入手，诱导酪氨酸酶活性，恢复黑色素细胞自身合成功能。

适应症：

寻常型，节段型，肢端型，泛发型、毛囊型、局限型等各类型白癜风，外阴白斑。

二、白癜风大蜜丸

该药由山西太原白癜风医院研制，主要成分为补骨脂等十几味中成药物，药理益气行滞，活血解毒，利湿消斑，驱风止痒，药物成分通过激活白斑患者体内酪氨酸酶活性，促进黑色素细胞的生成和增值，来达到治疗白癜风的效果。白癜风内服药物需谨慎，专业认证才是关键。

白癜风大蜜丸执行《中华人民共和国卫生部药品标准》中药成方制剂WS3-B-2868-98标准，获得了国药准字Z5批准文号。

适应症：

适用于白癜风，对病程长，面积较大，四肢末端以及采用各种药物治疗效果不佳的患者有显著的疗效。

太原中医治疗白癜风的方法有哪些？以上就是我们关于这个问题的所有内容，希望对您有一定的帮助。方法再多，也要在医生的指导下治疗，不可自行治疗，以免造成更大的伤害。