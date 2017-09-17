太原中医治疗白癜风效果好的医院

核心提示：山西太原白癜风医院是一所专业治疗白癜风的医院，中西医结合，综合治疗白癜风，效果不错。医院先后引进美国三维皮肤CT和308激光等国际先进治疗设备，同时不断更新治疗技术。医生也是有着二三十年治疗经验的老医生，擅长多种类型、多个人群白癜风的治疗，包括儿童白癜风、青少年白癜风等。

山西太原白癜风医院是一所专业治疗白癜风的医院，中西医结合，综合治疗白癜风，效果不错。医院先后引进美国三维皮肤CT和308激光等国际先进治疗设备，同时不断更新治疗技术。医生也是有着二三十年治疗经验的老医生，擅长多种类型、多个人群白癜风的治疗，包括儿童白癜风、青少年白癜风等。

山西太原白癜风医院还是省医保、新农合定点白癜风医院，看白癜风能报销一部分治疗费用。

医院地址：山西省太原市小店区并州南路狄村街口（原二营盘）

乘车路线：

火车站乘坐11、201、812、870路车，在“并州南路新寇庄北街口”下车，往南100米；

火车南站乘坐11、201、502（夜）901、901（支）路到“并州南路狄村街”下车，马路对面即是；

五一广场乘坐11、103、201、812、864、870路车，“并州南路新寇庄北街口”下车，往南100米即到；

长途汽车站向西步行200米至“五一广场”乘车；

建南汽车站乘坐11、52至“狄村街站”下车，或向西步行500米，十字路口北转便是；

迎宾汽车站北行至“太榆路长风街口”站台，乘11、23、201路至“狄村街口”下车；

东客站乘坐814至火车站转乘11、201、812、870路车；

西客站乘坐52至“狄村街站”下车，路西就是。

目前，山西太原白癜风医院中医治疗白癜风的方法主要是中药熏蒸和中药汤剂等。中药熏蒸作为白癜风常用的治疗方法之一，在临床上应用广泛，效果显著。

什么是中药熏蒸

中药熏蒸治疗疗法又叫蒸汽治疗疗法、汽浴治疗疗法、中药雾化透皮治疗疗法，是以中医理论为指导，利用药物煎煮后所产生的蒸汽，通过熏蒸机体达到治疗目的的一种中医外治治疗疗法。

中药熏蒸疗法作用机理（治疗优势）

中药熏蒸是以中医理论为指导，利用药物煎煮时所产生的热雾药蒸汽，以对流和传导的方式源源不断地直接作用于白斑部位，促使毛孔张开，毛细血管网开放，局部血管扩张、通透性改善、血循环加快、新陈代谢增强，进而达到消灭病灶、赶走白斑的目的。

中药熏蒸可以让全身的筋骨和肌肉得到放松，药汽随蒸汽通过皮肤直达病灶。在治疗白癜风的同时还有养身保健，强身健体的效果，何乐而不为呢？

中药熏蒸的临床应用

临床使用上，有全身中药熏蒸和局部中药熏蒸两种，两者的适用范围有所区别：

1.全身中药熏蒸对于躯干四肢部位以及全身大面积白癜风更为适合。

2.局部中药熏蒸适合儿童白癜风、指端型和顽固型局部白斑的针对性治疗。

中药是专业医生根据病情辨证配制，具体选择哪一种熏蒸方法，也要专业医生根据患者的白斑面积，白斑部位等因素综合考虑。这就要求医生丰富的临床经验和对患者病情清楚的了解和判断。

临床上，中药熏蒸疗法常用308准分子激光疗法，德国311窄谱，药物疗法，种植疗法等相结合，效果更为显著，能起到事半功倍的效果。

中药熏蒸的疗效（病例分析）

该患者背部有大量白斑，采用中药熏蒸和308准分子激光治疗三个月后，白斑处恢复正常。

山西太原白癜风医院不仅拥有先进的治疗设备和强大的医疗团队，在对各个治疗细节上的也力求做到精益求精。努力为患者营造一个更放心，更舒心的治疗环境和治疗团队。不看冤枉病、不走冤枉路、不吃冤枉药、不受冤枉苦。

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