山西肛泰肛肠医院节假日休息能看病吗

核心提示：山西肛泰肛肠医院有这么一群特殊的人却依然忙碌，他们就是奋战在医疗一线可爱又可敬的医务人员们，职责使然，为了患者的健康，他们毫无怨言，忠实地履行着救死扶伤、守护生命的职责。

山西肛泰肛肠医院有这么一群特殊的人却依然忙碌，他们就是奋战在医疗一线可爱又可敬的医务人员们，职责使然，为了患者的健康，他们毫无怨言，忠实地履行着救死扶伤、守护生命的职责。从紧张繁忙的门诊到静谧温馨的病房，随处可见他们匆匆往来的身影！

诚然，作为医务工作者的他们，因为一份炽热的责任感和使命感，即使家近在咫尺，却依然默默坚守在自己的工作岗位上，站好工作最后一班岗。作为医生他们仿佛已经习惯了没有假日，更习惯了节假日不能陪伴家人的遗憾。身为医务工作者，他们深知秋季本就是肛肠疾病的高发季节。秋季气候干燥，早晚温差大，人体内水分丧失较大，再加上国庆小长假的到来，免不了的会出现作息习惯改变、暴饮暴食及烟酒等不利因素，加重肛肠疾病的发病及复发。所以他们选择坚守一线，守护着广大市民朋友们十一小长假的健康！

这个国庆假期，对于坚守在一线的山西肛泰肛肠医院医务人员来说，意味的不是游山玩水、亲友团聚，而是和往常一样的早早来到医院，和同事一起并肩作战。当汗流浃背都不自知，精神紧绷地手术成功后，已经凉透的盒饭吃起来却别有一番滋味。一天尘埃落定，最后披星戴月走出医院。

“国庆节医生为什么不放假呢？”有患者这么问。山西肛泰肛肠医院的医生们总是这么说“在医院这么多年了，干这个专业，从来都是随叫随到，这是承诺，更是责任”。或许疾病是顽固的，但终究敌不过他们的执着。或许医学是冷静的，但他们也是可以做到贴心的。或许生命是短暂的，但他们也让它变得更有意义。

医者从古至今都是“救死扶伤”神圣职业的代名词。感谢这个职业，感谢他们一次次、一年年坚守岗位。这个国庆小长假，山西肛泰肛肠医院守护健康不放假！